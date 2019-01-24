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Восемь способов нарисовать "икс" взбудоражили пользователей Сети

, ИА "Амител"
"Каким образом вы рисуете X?" - обратилась девушка к своим подписчикам

Фото: twitter.com/smasey

Пользователь Twitter по имени Smasey обнаружила, что есть восемь способов нарисовать "икс".

"Каким образом вы рисуете X? Цветная линия — первый штрих", — обратилась девушка к своим подписчикам.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.01.2019 11:21
- гость -

деградация на лицо, мы еще в д/с домик рисовали не отрывая карандаша от бумаги

0  0
24.01.2019 11:26
- гость -

вот кому делать нечего то
идите работать

0  0
24.01.2019 11:29
- гость -


24.01.2019 11:21
- гость -


а причем тут рисование домика? речь же не о неотрывном написании креста.

кстати надо срочно в твитере региться и замутить глобальный опрос о способах написания знака +

0  0
24.01.2019 11:30
- гость -

Первую линию можно нарисовать 4-мя способами (по кол-ву углов воображаемого квадрата). Вторую - двумя способами на каждый вариант первой линии (по кол-ву двух "свободных" углов) итого получаем - 2*4=8

0  0
24.01.2019 11:30
- гость -

когда коту делать нечего начинает яйца лизать...
так и здесь

0  0
24.01.2019 11:33
- гость -

надо еще 6 способами дорисовать игрек и 8-ью способами и краткое, тогда страйк и получицца

0  0
24.01.2019 11:33
- гость -

она мыслит однобоко и плоско
Х можно нарисовать более чем 8 способами

еще 16 + 64 способа есть минимум

0  0
24.01.2019 11:35
- гость -

она мыслит однобоко и плоско
Х можно нарисовать более чем 8 способами

плюсую!
в твиттере сидят американские аналоги наших вконтактышей из Б22

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24.01.2019 11:48
Дядька

Не взбудоражен и даже не возбуждён.

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