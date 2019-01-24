Пользователь Twitter по имени Smasey обнаружила, что есть восемь способов нарисовать "икс".
"Каким образом вы рисуете X? Цветная линия — первый штрих", — обратилась девушка к своим подписчикам.
Also this is so interesting to me — which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P— sixers smasey (@SMASEY) 20 января 2019 г.
Комментарии
деградация на лицо, мы еще в д/с домик рисовали не отрывая карандаша от бумаги
вот кому делать нечего то
идите работать
24.01.2019 11:21
- гость -
а причем тут рисование домика? речь же не о неотрывном написании креста.
кстати надо срочно в твитере региться и замутить глобальный опрос о способах написания знака +
Первую линию можно нарисовать 4-мя способами (по кол-ву углов воображаемого квадрата). Вторую - двумя способами на каждый вариант первой линии (по кол-ву двух "свободных" углов) итого получаем - 2*4=8
когда коту делать нечего начинает яйца лизать...
так и здесь
надо еще 6 способами дорисовать игрек и 8-ью способами и краткое, тогда страйк и получицца
она мыслит однобоко и плоско
Х можно нарисовать более чем 8 способами
еще 16 + 64 способа есть минимум
она мыслит однобоко и плоско
Х можно нарисовать более чем 8 способами
плюсую!
в твиттере сидят американские аналоги наших вконтактышей из Б22
Не взбудоражен и даже не возбуждён.
Мда уж....Про кота было.....
Рисую ни одним из предложенным ею.
Что за бред а где мой способ?