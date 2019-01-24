Фото: ok.ru
Жителей Барнаула предупреждают об изменении расписания автобусов маршрута №40 "Площадь Спартака — микрорайон Затон".
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, нововведения начнут действовать с 26 января.
Обновленное расписание автобусов будет выглядеть так:
Комментарии
А автобусы то будут большой вместимости или такие какие были? если мелкие то с таким расписанием можно и не сесть в автобус. А по делу чем реже автобус тем больше людей на машинах будет или лучше уж пешком чем в этой дырявой телеге ездить.
Так и ходите, а мы хоть и в "дырявой", но в телеге поедем.
чем реже автобус тем больше людей на машинах будет
рейсов то в будни значительно прибавилось