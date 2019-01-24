Власти не хотят продлевать заморозку цен на бензин

В правительстве России не видят необходимости продлевать действие соглашения о заморозке цен на бензин, которое было подписано с нефтяниками в 2018 году, пишут "Известия".
Как заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, в конце февраля организациям переведут первые выплаты по обратному акцизу. Речь идет о возврате владельцам нефтеперерабатывающих заводов части акциза за нефть, если из нее произвели какой-либо определенный нефтепродукт — бензин или керосин. После этого власти стороны оценят результат налогового маневра.
Эксперты считают, что из-за воздействия биржевых торгов на цены властям необходимо повысить нормы продаж топлива с 10 до 15% после окончания срока соглашения.
Комментарии
Народ проглотил все повышения, теперь можно и на бензин цены поднять! Браво!!! Когда же у людей закончится терпение....
понесло-о-сь...
А почему нет новостей с венесуэльщины?? Там вроде как Мадуру из кресла выкинули!
А че? Их замораживали? А чего они тогда росли?
Браво!!!
представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, и эта куча народа не справилась. Ни Дмимртий, ни Козак, ни Джус, ни Илья. никто не смог. Надо обещать, делать не надо, принцип власти.
Власть слаба.
Обычно зимой бензин дешевел (повышенные скидки).
Так вопрос : кому выгодно соглашение?