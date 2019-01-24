Власти не хотят продлевать заморозку цен на бензин

В правительстве России не видят необходимости продлевать действие соглашения о заморозке цен на бензин, которое было подписано с нефтяниками в 2018 году, пишут "Известия".

Как заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, в конце февраля организациям переведут первые выплаты по обратному акцизу. Речь идет о возврате владельцам нефтеперерабатывающих заводов части акциза за нефть, если из нее произвели какой-либо определенный нефтепродукт — бензин или керосин. После этого власти стороны оценят результат налогового маневра.

Эксперты считают, что из-за воздействия биржевых торгов на цены властям необходимо повысить нормы продаж топлива с 10 до 15% после окончания срока соглашения.