Квартиру с музыкальной комнатой продают в Барнауле за 12,35 млн рублей

Фото: altayrealt.ru

Недвижимость для любителей музыки выставили на продажу в Барнауле, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Местный житель за 12,35 млн рублей продает четырехкомнатную квартиру площадью 138 кв. метров, расположенную в многоэтажке по адресу Змеиногорский тракт, 69л.

Жилье включает в себя гардеробную, гостиную, прачечную, санузлы, спальни и столовую. Установлена итальянская кухня. В каждом помещении есть австрийские шкафы-купе.

Владелец также выделяет авторский дизайн жилья и комнату для музыкального творчества. Там есть акустика с качественным звучанием, барабанная установка и синтезатор.

"Вся необходимая инфраструктура — в шаговой доступности, — сообщает собственник. — Во дворе — детский городок, фонтан, зеленые насаждения, сосновый лес".