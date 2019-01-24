Порочащие власть сайты сможет по-быстрому прикрывать Роскомнадзор

Роскомнадзору предлагают дать право ограничивать доступ к информации, порочащей государство и органы власти. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 24 января, пишет "Парламентская газета".

Законопроект разработан группой депутатов и сенаторов, в том числе депутатом Петром Толстым и сенатором Андреем Клишасом.

Предлагается дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к сведениям, предназначенным для неограниченного круга лиц и выражающим в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и Конституции РФ.

Кроме того, будут ограничивать доступ к информации, порочащей государственную власть в России.

Парламентарии предлагают наделить генпрокурора и его заместителей полномочиями по обращению в Роскомнадзор с требованием закрыть доступ к информационным ресурсам, распространяющим вышеуказанную информацию.

Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим во внесудебном порядке ограничение доступа к информации.