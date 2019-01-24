Киевляне из-за высоких тарифов начали греться кирпичами

После повышения тарифов на отопление многие украинцы не могут оплатить счета, а в Киеве малоимущие семьи начали греться с помощью кирпичей, пишут "Известия" со ссылкой на директора украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко.

Сергиенко отметил, что после того, как в ноябре цены на газ для населения выросли на 23,5%, услуги ЖКХ не смогли оплатить более половины украинцев.

При этом, как отмечается, даже богатая по сравнению с другими украинскими городами столица также столкнулась с проблемами.

"Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся, и тогда — коллапс. Те, у кого деньги есть — установят колонки, газовые или электрические, у кого нет — будут обогревать помещения при помощи газовой плиты. Я сам видел, как бедные люди греются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", — рассказал Сергиенко.

С 1 января тарифы на отопление выросли на Украине примерно на 17,1%. Причиной стало повышение цен на газ.