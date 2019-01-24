Киевляне из-за высоких тарифов начали греться кирпичами

После повышения тарифов на отопление многие украинцы не могут оплатить счета, а в Киеве малоимущие семьи начали греться с помощью кирпичей, пишут "Известия" со ссылкой на директора украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко.
Сергиенко отметил, что после того, как в ноябре цены на газ для населения выросли на 23,5%, услуги ЖКХ не смогли оплатить более половины украинцев.
При этом, как отмечается, даже богатая по сравнению с другими украинскими городами столица также столкнулась с проблемами.
"Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся, и тогда — коллапс. Те, у кого деньги есть — установят колонки, газовые или электрические, у кого нет — будут обогревать помещения при помощи газовой плиты. Я сам видел, как бедные люди греются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", — рассказал Сергиенко.
С 1 января тарифы на отопление выросли на Украине примерно на 17,1%. Причиной стало повышение цен на газ.
Комментарии
О чем новость? Лишь бы написать как у хохлов все плохо? Цены на газ выросли на 23,5% - никто не может оплатить счета, а греются кирпичами, греющимся на газе, который они не могут оплатить. Где логика?
Но при всей той хренновой ситуацией в Украине типа за 1000 кубов 305$. За 8 кубов в месяц на 1 чел в Украине будет цена 2,5$ или ~ 160-175руб, в Белоруссии 80руб, в России 202,5руб, вот такие пропагондисты у нас!!!!
Капитализм с человеческим рылом... Что в России, что на Украине...
ну хоть не отключают как в России, что люди насмерть замерзают