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Алтайские выпускники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
По словам министра образования Алтайского края, регион готов к приему экзамена

Фото: gazetaingush.ru

В 2019 году выпускники алтайских школ могут сдать ЕГЭ по китайскому языку. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Таким образом, выпускники школ теперь могут сдавать пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский, испанский и китайский языки. К слову, испанский язык — это новшество 2018 года и экзамен по этому предмету успешно сдали два выпускника алтайских школ.

По словам Максима Костенко, пока что школьники не подали заявлений на сдачу китайского языка.

"Пока мы не видим заявлений по китайскому языку, но мы знаем, что у нас есть школы, где в формате дополнительного образования активно изучается китайский язык, также его учат в лингвистических центрах. Возможно, что такие желающие у нас до 1 февраля появятся", — верит министр.

Костенко заверил всех присутствующих, что регион готов к приему этого экзамена.

"В этом году у нас появилась новая предметная комиссия по ЕГЭ, у нас сформированы и обучены эксперты по китайскому языку с привлечением нашей вузовской общественности. <…> Уже сформирована и методическая, и педагогическая, и экспертная база. Мы провели ряд совещаний, встречу с руководителями предметной комиссии, и в частности, предметной комиссии по китайскому языку. В этом смысле мы на 100% подготовлены и созданы все необходимые условия. ", — сообщил он.

В свою очередь в крае есть и специалисты, которые способны качественно подготовить учеников к этому экзамену.

"Один из ярких примеров образовательной организации является 132 школа Барнаула, в которой более одного года ребят дополнительно готовят к китайскому языку. Уроки проходят совместно с нашей кафедрой востоковедения АлтГУ и с Институтом иностранных языков педагогического университета", — заключил выступивший.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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