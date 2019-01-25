"Добро своими руками" – именно так звучит главный посыл благотворительной акции для помощи детям, организованной группой компаний "Практика". Все товары, выставленные на ярмарке, были сделаны своими руками и с простым добрым намерением – помочь детям.

Эта необычная акция от двух известных в Барнауле брендов – "Аксиома" и "Формула М2" – началась еще в декабре 2018 года: 29 числа свой последний в уходящем году рабочий день сотрудники группы компаний "Практика" провели в Крафт-клубе М2, изготавливая когтеточки, светильники, настенные часы и многое другое. Далее все изделия были доработаны профессиональным мастером Крафт-клуба М2. И вот, спустя некоторое время, благотворительная ярмарка товаров ручной работы "Добро своими руками" готова к встрече с посетителями в гипермаркете "Аксиома" по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 166.

Абсолютно все средства, полученные от продажи этих изделий, пойдут на покупку одежды и обуви для воспитанников "Барнаульского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей №1". Кстати, многие из участников акции уже приобрели некоторые поделки для себя!

"Мы очень рады, что нам представилась возможность сделать действительно полезное дело – помочь детям, и мы, конечно же, продолжим работать в этом направлении в будущем. Я надеюсь, что жители Барнаула с радостью примут участие в данной акции, а приобретенные изделия будут служить им верой и правдой многие годы. Ведь многие наши сотрудники вложили в них не только свое время, но и душу, в том числе и я", — говорит генеральный директор группы компаний "Практика" Александр Армеев.

Более подробную информацию можно узнать на стойке сервиса в гипермаркете "Аксиома", Павловский тракт, 166, г. Барнаул.