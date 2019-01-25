Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина
Курировать работу с молодежью и общественными организациями в Алтайском крае в ноябре 2018 года стала Екатерина Четошникова, занимавшая до этого пост проректора по воспитательной работе в АлтГПУ и возглавлявшая региональный центр развития добровольчества. Amic.ru поговорил с ней о назначении, взглядах на молодежь, социальных сетях, жизни в Сирии и узнал, почему она поддерживает нынешнего президента страны Владимира Путина.
– Вы назначены на должность начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края в конце ноября 2018 года. За эти два месяца вы получили для себя ответ: почему из всех кандидатур Виктор Томенко остановился именно на вас?
– Конечно, я об этом думала. Наверное, в своей жизни я занималась какими-то вещами, созвучными идеям губернатора по линии молодежной политики. Думаю, для него это было определяющим фактором. В личной беседе потом он об этом и сказал. Я не ожидала, что именно меня пригласят руководить новым управлением, хотя до этого и посвятила 10 лет работе с молодежью.
– Вы стали Instagram-блогером еще задолго, как свою страничку завел Виктор Томенко. 28 июля прошлого года вы опубликовали селфи с Виктором Томенко, сделанное в Сростках в рамках Шукшинского кинофестиваля. Как вы думаете, помогла ли эта фотография для вашего назначения?
– Тогда это была наша первая личная встреча. Думаю, что эта совместная фотография не повлияла на назначение. Как раз на данное культурное мероприятие в Сростки я привезла резидентов российско-китайского бизнес-инкубатора. Когда закончилась концертная программа, Виктор Петрович отправился пообщаться с гостями фестиваля. По пути случайно он встретил нашу делегацию. Тогда же я и попросила губернатора сделать совместную фотографию.
– И о чем говорили с Виктором Томенко в тот момент?
– О том, какой богатый Алтайский край в культурном аспекте.
– И когда вам перезвонили и предложили возглавить комитет?
– После разговора в Сростках мы с губернатором не виделись несколько месяцев. В это время я организовала волонтерский штаб Виктора Томенко, а осенью, 1 ноября, состоялось празднование 85-летия педагогического университета, которое мы готовили целый год. Виктор Петрович присутствовал на нем и внимательно следил за всем, что происходило на сцене. А на следующий день меня в свой кабинет вызвал ректор вуза и сказал, что Виктор Петрович во время юбилея в личной беседе признался, что намерен пригласить меня войти в его команду.
– Я представляю ваше состояние. Вы поговорили с ректором, но из правительства края еще не позвонили. Было ли томительно ждать звонка в тот момент?
– Да не было никакого томления. Чего томиться – надо работать.
– А почему вы стали добровольцем предвыборного штаба Виктора Томенко на губернаторских выборах? Это было искреннее решение?
– Безусловно. Организация молодежи – очень важное занятие. Ребятам нужно понять их возможности. Часто бывает, что молодой человек живет в потоке своей жизни, но не знает, где мог бы реализовать свой опыт. Мы создавали условия для таких ребят. В том числе и в добровольчестве. Поэтому, когда наступил очередной предвыборный период, мы активно включились в него. Нам хотелось изменений в крае, и было желание направить свои инициативы в нужное русло. Я инициативный человек, у меня свои взгляды и убеждения, почему бы не объединить вокруг себя таких же идейных людей? Почему нужно быть обязательно оппонентом власти? Наоборот, мы во время различных добровольческих акций хотели сделать мир вокруг себя лучше: помочь бабушкам, высадить деревья, сделать что-то полезное для своего Алтайского края.
– В вашем Instagram много совместных фотографий с известными людьми не только края, но и страны. Зачем вы их выставляете? Вы гордитесь тем, что знакомы с этими людьми, или считаете, что нужно активно продвигать свой личный бренд через соцсети?
– Я считаю, что в настоящее время надо быть частью медиаконтента. Если ты гражданин своей страны, то должен делать ее лучше. Если в какой-то момент реализации одного из своих проектов я оказалась рядом с известным человеком, то почему бы нам не сделать совместную фотографию. "Пиариться" на знакомстве с ними я не собираюсь. Есть много фотографий, которые я вообще не стала выкладывать.
– Считаете ли вы ошибкой объединение молодежной политики и спорта, как это было при прежнем руководителе края, или это управление эффективно справлялось со своей задачей?
– Мне сложно судить о принятии того решения. Вероятно, были определенные задачи, желание развить одно совместно с другим. Разделение наших структур дает больше возможностей для развития молодежной политики, тем более, когда есть в наименовании "программы общественного развития". Это перспективная история, которая будет ключевой в работе нашего управления. Уникальность ситуации в том, что появляется возможность взаимодействия общества с органами исполнительной власти, соединение совместных интересов. Поэтому уверена, что в современном разделении двух ведомств мы сделаем для молодежной политики гораздо больше.
– Завершился Год добровольчества и волонтерства. Эта тема вам наиболее близка. Как вы считаете, много у нас добровольцев?
– У нас огромный потенциал в Алтайском крае. Прошедший год еще раз показал, что люди, молодежь, активно участвуют в безвозмездной помощи, порой не осознавая, что они помогают. Вот, например, если вас остановили на улице и спросили: "Как пройти в библиотеку?" Вы поможете? Если да, то вы – доброволец. Мы порой даже не осознаем, что мы добровольцы. Добровольчество – это универсальный ресурс, более того, это свобода: я сегодня могу, хочу помочь, а завтра не могу. Именно в этом плане трудно вести какой-то подсчет, но мы должны понимать, какое количество человек готово проявлять активную гражданскую позицию и делать социально-положительные преобразования. Государство заинтересовано в развитии добровольческого движения. Я вижу в этом огромный потенциал.
– Назовите три качества, которые вам нравятся в современной российской молодежи.
– Энтузиазм, доброта, предприимчивость.
– Странно, что вы не назвали патриотизм.
– Я не считаю патриотизм качеством человека.
– А что для вас значит патриотизм?
– Звучит шаблонно – но это любить свою Родину, свою семью. Это ценность.
– А та молодежь, которая выходит на протестные митинги Алексея Навального, они патриоты?
– Я не могу ответить однозначно. Что вы имеете в виду?
– Я знаю, что многие старшеклассники, студенты слушают Алексея Навального, выражают и готовы выразить свой протест против существующей власти. Как вы лично относитесь к Алексею Навальному?
– Я никак не отношусь к нему, но слежу за рисками.
– В чем вы видите риски?
– Когда начинают работать законы толпы, там нет смысла, нет ценностей, есть эффект массы. Что касается молодежи, то ей всегда и во все времена были свойственны бунтарские порывы, начиная с того, чтобы не носить зимой шапку или участвовать в революции. Подросток в 17-18 лет сейчас – это еще ребенок. У него еще не сложились устойчивые принципы, и он легко может поддаться влиянию другого человека. Поэтому не нужно поощрять то, что может ухудшить жизнь граждан нашей страны.
– В чем видите причину, что некоторая часть молодежи не желает принимать участие в добровольческом движении, потому что она тесно связана с властью?
– Причина в том, что есть огромное количество людей, которые на этом наживаются. Современные рыночные отношения деформировали личностные качества. Люди забыли, что история страны связана с меценатством. И сегодня есть те, кто желает помочь, особенно в лечении больных детей. Но есть фонды, люди, которые обманывают, и нам такие факты известны. У некоторых складывается мнение, что не может человек оказывать помощь безвозмездно. Значит, он что-то с этого имеет. Однозначно, над этим еще предстоит работать. Нельзя, чтобы из-за недобросовестных людей складывалось мнение о всех добровольцах.
– Считаете, что эти протестные настроения среди молодежи опасные?
– Я против того, что может ухудшить жизнь граждан.
– При этом вы активный пользователь социальных сетей. Вы следите за тем, что интересует современную молодежь? Например, версус-баттлы, слушаете ли рэп?
– Моему сыну 15 лет и мы вместе с ним активно смотрим YouTube. Мне нравится, например, творчество Оксимирона. Я признаю это. Человек в своих текстах дает такую информацию, которую не сразу подросток может освоить. У него блестящее образование. В его текстах очень много полезной смысловой нагрузки, которую нам интересно разбирать с сыном. Благодаря именно его песням, я объясняла ему что такое, например, "голгофа". Одно дело слышать тесты Оксимирона, другое дело – их понимать.
– Вы сказали в одном из интервью, что молодежь у нас умная. Я с вами в этом абсолютно согласен. Не кажется ли вам, что молодежь умна в том, что она требовательна к власти. Она не желает платить ипотеку 15 лет, уезжать из региона в поисках большей зарплаты. Вы представитель власти. Как удовлетворить эту категорию людей и выстроить диалог?
– Должен быть баланс. Естественный максимализм – это нормально. Молодежи хочется всего и сразу. Но должна быть адекватность во всем. Эту адекватность нужно воспитывать с детства. Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу.
– Как это сделать, как заставить молодежь не уезжать из Алтайского края?
– Создавать последовательно условия, должны интегрировать все ресурсы тех, кто работает с молодежью. В том числе бизнес, СМИ. Есть специальные программы.
– Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?
– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе.
– Вы три года жили в Сирии. Вы часто вспоминаете об этом периоде вашей жизни?
– Мой отец всю жизнь работал в лингвистическом институте педагогического университета. В 1988 году он отправился в Сирию учить арабов русскому языку, а их население – английскому. Вместе с ним в командировку поехали и мы с мамой. Брат остался в Барнауле. В Сирии мы жили в городе Хомс и с ним у меня связаны самые теплые и нежные детские воспоминания. Там я и узнала, как по-настоящему нужно уважать человека. В Сирии уважали представителей классических профессий, хорошо относились к маме, она врач, а папе военные целовали руки за то, что он был их учителем. Когда узнала, что этот город практически стерт с лица земли, хотела поехать в Сирию работать в школе. От этого поступка меня остановила моя семья и особенно мама.
– Какое качество вы приобрели в Сирии?
– Уважение к человеку. Ты можешь иметь свое мнение, но необходимо уважать и мнение другого. В Сирии очень внимательно относятся к старшему поколению. Это, возможно, и повлияло на мой выбор профессии.
– Вы недавно были в жюри Лиги КВН "Алтай". Ваше отношение к КВН?
-– Люблю КВН. Мне кажется, что у нас в Алтайском крае хорошая история КВН-движения. Это мощнейшая культура. Нужно поддерживать, грамотно планировать, сделать рывок, чтобы изменить инертную ситуацию, нужно объединить людей вокруг КВН. Мы понимаем, сколько сил и времени необходимо для подготовки команд. Увы, молодежь хочет смотреть КВН, а вот сделать дело – на это способен не каждый.
– Вы любите КВН, а что любите слушать. Какие песни любимые?
– Я люблю группу "Кино".
– Есть любимая песня?
– Трудно выбрать любимую. Люблю все песни, все творчество Цоя. Наверное, самая любимая – "Пачка сигарет".
– А вы человек требовательный?
– Да.
– Какие качества цените в людях?
– Работоспособность, ответственность, честность. Я это ценю и очень чувствую в людях.
– Вы сами занимаетесь спортом?
– Спорт всегда был и есть в моей жизни. Вначале это был баскетбол, волейбол. Летом бегаю на стадионе, люблю велоспорт.
– Ваше отношение к Владимиру Путину. За какие качества уважаете президента?
– Я ему доверяю, его уважаю, я верю, что с ним мне и моей семье безопасно.
– Пласт людей, которые сейчас выходят на баррикады (молодежь 14-20 лет) через 6 лет будут принимать участие в следующих выборах президента. Именно от их выбора зависит будущее. Не считаете ли вы, что внимание государства к воспитанию молодежи повышено именно из-за этого.
– Я никогда не считала возраст и не задумывалась об этом. Я наоборот, рада, что внимание к молодежи возрастает со стороны государства, именно она будет строить будущее. Я думаю, что основы внимания к молодежи другие.
– А вы хотели бы стать следующим президентом России?
– Давайте я стану хорошим начальником управления.
– Назовите три основные задачи, которые вы желаете исполнить как руководитель ведомства.
– Хочу, чтобы молодежь поверила, что у Алтайского края есть хорошее будущее, чтобы молодежь имела свою гражданскую позицию, не ждала ни от кого, а делала все сама, имела возможность видеть мир и с гордостью показывать свой регион.
– И последний вопрос: о чем думаете перед сном?
– О работе.
Комментарии
Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?
– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе.
Очередная оляглацких. Вова-это хорошо, неблагодарный народишко - плохо.
Молодежь живет на 12-15 т.р. семьи, дети, ипотека, не до "Мерседеса", увы, и не как у начальницы 100 т.р. зарплата, нормальное "волонтерство"
Венесуэла, как зеркало русской революции.....
А в России люди продолжают уезжать из страны. Люди продолжают гибнуть от пьянства, наркотиков, от отсутствия нормальной медицины. И в этот момент вместо поддержки – хотя бы моральной – слушать этих долдонов
и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут
Что всё и что сразу то?!!! Это что за унылая чиновничья демагогия?! Вопрос не про всё был, а про то, почему квалифицированные специалисты нищие в ЭТОЙ стране? О каком сразу идет вообще речь уважаемая? Ваша партия у власти уже 20 лет! Сколько вы еще раскачиваться будете? Да плевать хотели ваши вожди на граждан страны, всё что они делают, это цепляются за власть любой ценой, нагнетая истерию внутри страны по поводу враждебности внешнего мира и ввязываясь в военные авантюры под высосанными из пальца поводами.
Меня тоже покоробило сравнение желания человека получать нормальную зпл с желанием иметь Мерседес. Дикость какая то. Почему не озвучила свою зпл ? И почему это молодой учитель ничего из себя не представляет?.. она вообще понимает, что говорит? Или это очередная дура гладких?
Назовите три основные задачи, которые вы желаете исполнить как руководитель ведомства.
– Хочу, чтобы молодежь поверила, что у Алтайского края есть хорошее будущее, чтобы молодежь имела свою гражданскую позицию, не ждала ни от кого, а делала все сама, имела возможность видеть мир и с гордостью показывать свой регион.
вот смешно!!!! как молодёжь поверит что у края есть хорошее будующее??? ау девочка, да ты заблудилась что ли??? очередной гон от рупора власти! противно даже!
мир как цирковая арена не исчезал, но меня исторг.
я узнал, что правят лишь торг и мена, что правят мена, вина и торг.
я старательно покупаю всё, о чем даже боялся грезить,
чувствуя злорадство, но не восторг.
да, мой сын, теперь вы юны и, вам кажется, короли:
всё, от остроумия до весны, вы на свете изобрели, -
ну а мы унылые сгустки скорби и беспокойства,
старые неудачники и врали.
и ты прав, и я буду глуп, если это значит, что мы враги,
только не суди никого, не лги и всегда отдавай долги,
только когда приведут в кабинет с портретом, предложат кресло,
разворачивайся,
беги.
9 тысяч начинающему учителю достаточно,до нормальной ещё не дорос.Другая чиновница Писарева сказала, "что женщинам, которые рожают детей после 30 лет,никакие деньги уже не нужны".Вот станете как она спикером областной Думы,тогда уж к вам и придёт доход более двух миллионов в год.
Слушайте, как она относится к вообще к подросткам? Человек говорит, что молодой учитель "ничего из себя не представляет". Это как ????
Да, модно не есть,не пить, не одеваться и вообще работать бесплатно, пока ты не докажешь государству , что " что то представляешь из себя".
Она сама то из себя что представляет? Ой ....!...И таки да - это моё оценочное суждение.