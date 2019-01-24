Житель Майминского района, пытаясь продать снегоход, попался на уловку мошенника и потерял крупную сумму денег, сообщает МВД по Республике Алтай.

41-летний селянин разместил объявление о продаже техники на одном из сайтов в интернете. Вскоре ему позвонил неизвестный. Он заявил, что желает приобрести транспорт и готов внести предоплату.

Правда, чтобы избежать крупной комиссии за денежный перевод, следует произвести некоторые манипуляции с банкоматом, уточнил собеседник.

Поверивший в искренность покупателя, мужчина выполнил все действия под его диктовку. После этого разговор внезапно прекратился.

Проверив свой счет, гражданин понял, что у него пропало 150 тысяч рублей и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские устанавливают личность подозреваемого. В частности, они выяснили, что сим-карта звонившего приобретена в Омской области.