Юные лесоводы Алтая установили кормушки для птиц в ленточных борах

Кормушки смастерили ребята из школьных лесничеств. Материал им предоставила лесная холдинговая компания "Алтайлес".

В "Мамонтовском" заказнике свои усилия объединили два школьных лесничества – "Вита" и "Знатоки природы". На двоих они изготовили 40 новых кормушек. Найти для них подходящее место помог местный егерь. Он подсказал в каком направлении и на какой высоте их лучше развесить. В "Панкрушихинском" заказнике новые скворечники установили ребята из школьного лесничества "Хранители леса". Они разместили домики по маршруту экотропы "Белая глинка". Кстати, у "Хранителей леса" в заказнике уже есть на попечении две кормушки и планируется установка еще двух домиков для дрозда и мухоловки.

Подкормка птиц – это добрая традиция, приучающая детей заботиться о братьях наших меньших. По словам руководителей лесничеств, школьники кормят птиц минимум раз в неделю.

"Ребята очень любят ходить в лес. Здесь они получают возможность ухаживать и наблюдать за птицами, а также чувствовать значимость проделанной работы", — отметила руководитель школьного лесничества "Хранители леса" Оксана Арсеньева.

Михайлов Юрий Евгеньевич, доктор биологических наук, заведующий кафедрой экологии, природопользования и защиты леса Уральского государственного лесотехнического университета:

"Лес – это не только деревья, а сложный биогеоценоз, который объединяет множество живых организмов. На их разнообразии держатся вся биосфера и все экосистемы, и лес здесь не исключение. Обитатели леса вносят свой вклад в жизнедеятельность и устойчивость лесной экосистемы. Но не всё так просто в природе. В условиях современного изменения климата чаще происходят экстремальные явления, засухи, пожары, ветровалы, которые ведут к ослаблению древесных растений. А ослабленные деревья не могут сопротивляться нападению вредоносных насекомых и поражению болезнями. Однако лес, как и любая экосистема, способен к саморегуляции. Конечно, когда вспышка вредителей уже произошла, насекомоядные птицы и хищные насекомые с ней не справятся. Но их роль не в этом. Постоянно поедая, например, гусениц и выкармливая ими птенцов, лесные птицы регулируют численность вредоносных насекомых, и тем самым предотвращают возникновение вспышек. Известно, что только семь пар птиц с выведенными птенцами на одном гектаре леса за сезон уничтожают порядка 6 миллионов насекомых, и из них треть относятся к вредоносным.Привлечение в леса птиц – это самый древний и эффективный лесозащитный метод. К сожалению, у нас о нем почему-то часто забывают. Или уже весной вспоминают про развешивание скворечников и дуплянок. Но ведь зимой насекомоядные птицы тоже требуют заботы, особенно те, которые не улетели на юг, например, синицы. Им сложно найти растительный корм в зимнем лесу, поэтому сейчас подкармливать птиц особенно актуально".

Подчеркнем, школьные лесничества – это движение юных лесоводов с полувековой историей в Алтайском крае. Ребята изучают жизнь леса, участвуют в конкурсах, проводят научные исследования. Многие из них выбирают профессию лесовода и возвращаются работать в родные лесные поселки. Всего на базе компании "Алтайлес" действует более 20 школьных лесничеств численностью более 400 ребят.