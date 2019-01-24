Необычный способ ношение бикини покорил соцсети/ Фото: instagram.com/upsidedownbikini_officia
Лето еще только впереди, но уже можно начинать к нему готовиться. Так, в прошлом году итальянская модель Валентина Фрадеграда придумала новый способ носить бикини. Она завязала верхние бретельки вокруг тела, а нижние — затянула под грудью. Купальник, надетый вверх тормашками, приподнял и увеличил грудь, представив её в выгодном свете.
Такой способ ношения бикини пришелся по вкусу, пожалуй, всему интернет-сообществу разного пола.
Как пишет "Ридус", на волне популярности Валентина Фрадеграда завела отдельную страницу Upsidedown bikini official, где девушки с удовольствием выкладывают свои снимки.
Комментарии
пф.. что нового.. я уже 2 года так ношу
если цыцки позволяют конечно... а так нада на али закупаться, да через инсту по конячьей цене вкручивать блондам
африканские женщины перевязывают цыцки веревкой, чтоб не болтались! очень похожее решение
а еще можно трусы носить не обычным образом, на голове например
на предпоследнем фото , девушка с фотоаппаратом самая красивая
Можно и вовсе без титек.....