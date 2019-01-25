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Стартовали продажи квартир в новом доме-"маяке" барнаульского Потока

, ИА "Амител"
Современный жилой комплекс на проспекте Космонавтов порадует жильцов качественным исполнением и благоустроенной территорией

24 января 2019 года начались продажи квартир в новом доме на пр. Космонавтов, 17. Жилой комплекс получил название "Маяк". 

"Жилищная инициатива" впервые начала застройку в районе Потока. Строительная площадка расположена всего в 350 метрах от главной улицы Барнаула – проспекта Ленина. Рядом со строящимся жилым комплексом остановка общественного транспорта "Маяк", получившая свое название от одноименного магазина с 50-летней историей. В районе есть школы, детские сады, совсем рядом – детская школа искусств №3, в шаговой доступности – Крытый рынок и кондитерская фабрика "Алтайские зори".

Новый дом строится из кирпича и будет иметь переменную этажность – 14-16 этажей. Среди окружающих его пятиэтажек он станет настоящим исполином и действительно будет похож на маяк для этой части города. В новом здании будут установлены большие лифты повышенной грузоподъемности. Также дом порадует своих жильцов просторными холлами, светопрозрачными входными группами с проходными подъездами: это означает, что выходы из подъезда предусмотрены на обе стороны дома. В квартирах горизонтальная разводка отопления, которая позволит организовать поквартирный учет тепла, теплоотражающее покрытие на окнах, раздельный сбор мусора. На первом этаже предусмотрены помещения коммерческого назначения, вокруг дома будет выполнено благоустройство, оборудованы парковочные места.

Жилой комплекс "Маяк" – хороший выбор и для тех, кто уже живет в этом районе города, но не имел возможности приобрести здесь качественное жилье, и для тех, кого интересует хорошая транспортная доступность в сторону центра города. Приглашаем за покупкой! 

Застройщик – ООО "Строительная инициатива"

Проектная декларация в единой информационной системе жилищного строительства, на сайте наш.дом.рф , а также в офисе по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 86, пом. Н-1

Технический заказчик – ООО "Жилищная инициатива"

Офисы продаж ООО "Жилищная инициатива":
ул. Крупской, 86: (3852) 505-313,
ул. Власихинская, 99: (3852) 505-414,
ул. С. Семенова, 11: (3852) 505-212
Сайт
 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2019 08:54
АБОРИГЕН

Очередная свечка. Ничего нового. Жадность застройщика и чиновниокв, не позволяет строить действительно современное и удобное жилье. Что под этим подразумевается? Повторю в сотый раз. Это смешанная (коммерческая и жилая недвижимость) 3-5 этажная застройка квартального типа, с дворами БЕЗ АВТОМОБИЛЕЙ, и четко обозначенной придомовой территорией.
Все что предлагается в городе сейчас это точечная и микрорайонная спальная многоэтажная застройка. Проблемы такого типа застройки выявлены уже очень давно, но жадность столь велика, что одномоментная личная выгода перевешивает, очень дорогую стоимость решения проблем неизбежно возникающих при предлагаемом типе застройки.

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