Выглядеть красиво, элегантно и привлекательно стремится каждая женщина. А изысканные вещи способны удовлетворить даже самый взыскательный вкус. В сети магазинов нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис" знают толк в красоте.

Здесь всегда рады предложить своим покупателям модные коллекции мировых брендов, широкий ассортимент от эконом- до премиум-класса, а также высокое качество товара.

Торопитесь, осталась последняя неделя! Компания проводит акции до конца января*:

-15% на ВСЁ при покупке любых трех изделий (комбинируйте, как вам удобно и получайте скидку 15%. Например, можно приобрести бюстгальтер, трусики и носочки);

-30% на термобелье, теплые колготки и носки;

-30% и -50% на коллекции прошлых сезонов нижнего белья.

Компания работает на рынке Алтайского края уже более 19 лет и за это время заслужила доверие покупателей качеством товаров и внимательным отношением к клиентам. Опытные продавцы помогут определиться с выбором и сделать образ неповторимым.

* Срок проведения акции до 31.01.2019 г.

"Блис"

Барнаул

ул. Гоголя, 55

ул. Белинского, 12, 2 этаж, ТЦ "Лето"

Павловский тракт, 251а, 1 этаж

Телефон: +7 (3852) 63-85-14

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