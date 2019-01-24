Обязательный переход с аналогового на цифровое телевидение обойдется россиянам в 1-7 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".

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Эти цифры обусловлены ценами на специальные телевизоры и приставки, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

"Сегодня в России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора — 6 790 рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 1 000 рублей", — говорится в сообщении РТРС.

В 2019 году Россия перейдет от аналогового к цифровому телевидению. Переход будет поэтапным и займет полгода — по мере готовности регионов.

С запуском нового формата вещания россияне получат набор из 20 каналов высокого качества. Малозащищенные слои населения получат компенсации на приобретение оборудования для просмотра телепрограмм.