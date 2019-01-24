Обязательный переход с аналогового на цифровое телевидение обойдется россиянам в 1-7 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".
Найти магазины, где продается необходимая техника, можно на сайте смотрицифру.рф, где на специальной карте уже отмечены адреса 3191 магазина во всех регионах России. Каталог постоянно пополняется.
Эти цифры обусловлены ценами на специальные телевизоры и приставки, сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
"Сегодня в России продается более 1700 моделей телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2. Это 93% от всех доступных на рынке моделей. Минимальная цена телевизора — 6 790 рублей. В розничной продаже также представлены более 200 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 1 000 рублей", — говорится в сообщении РТРС.
В 2019 году Россия перейдет от аналогового к цифровому телевидению. Переход будет поэтапным и займет полгода — по мере готовности регионов.
С запуском нового формата вещания россияне получат набор из 20 каналов высокого качества. Малозащищенные слои населения получат компенсации на приобретение оборудования для просмотра телепрограмм.
Комментарии
Мне обошлось в тыщу с небольшим. Купил приставку, 75-Омный кабель, штекер. Кабель определенным образом свернул, сделав из него рамочную антенну, штекер поставил - качество от 72% до 81% при минимально необходимом 45%-50%.
Тем, кто не знает, что это за проценты качества, сообщаю главное - на телевизоре 1997 года выпуска работает отлично.
Тем, кто не знает, что это за проценты качества, сообщаю главное - на телевизоре 1997 года выпуска работает отлично
главное в данной ситуации либо фото поделки, либо ссылка на сайт откуда почерпнул знания)
Как вариант антенны, вот видео (пробелы уберите):
https://www. youtube. com/watch?v=XdD3nANJbQY
У меня без маленькой петли. Конструкция известна давным-давно, попробовал - работает! ну и всё...
спасибо. посмотрим
Странное решение, ведь таким образом электорат власти отсекается от зомбоящика...
24.01.2019 15:03
- гость -
В зоне уверенного приема работает на любой кусок проволоки.
Лайфхак - берешь алюминиевую древнюю вилку, отгибаешь 1 зуб и втыкаешь им в антенное гнездо. Саму вилку ставишь вертикально. Все работает, 20 каналов идут на ура, уровень сигнала 80%.
Не благодарите
И самое главное - если будете все-таки городить какие-либо антенны с кабелем, делайте этот кабель максимально коротким, т.к. на частотах ДМВ диапазона затухание в кабеле радиосигнала идет просто дикое и есть шанс что ваш сигнал с антенны полностью просядет на вашем куске кабеля. Или ставьте усилитель антенный прямо на антенне для компенсации этого падения.
А вообще этот колхоз с внешними антеннами лучше не делать, а купить в любом магазине электроники антенну комнатную, только не такаю как в дурацких телемагазинах рекламируют, та только на помойку годится, а нормальную, с USB питанием для усила, поставить ее около ТВ и все будет работать. У тещи поставил такую, у нее прием был крайне отвратительный, а с такой антеннкой все отлично уже года 2.
Это решение протолкнули либерасты их электорат жертвы Инета
24.01.2019 15:32
Жоржик
приставку то все равно надо ведь? )
гость 15:35
товарищ Мадура, это вы?
24.01.2019 15:38
Приставку конечно надо.
24.01.2019 15:41
если телик без DVB-T2
Пффф, нормальный телик показывает цифру без приставок