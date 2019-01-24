Активную циркуляцию вирусов свиного и гонконгского гриппа фиксируют специалисты в Алтайском крае, информирует региональное правительство со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

"Лабораторные исследования подтверждают активную циркуляцию вирусов гриппа А/H1N1 (свиной грипп) и A/H3N2 (гонконгский грипп). Все заболевшие не были привиты против гриппа, отмечают в ведомстве. Также выделяют вирусы негриппозной этиологии (метапневмовирусы), но их доля снижается", — говорится в официальном сообщении.

Только за минувшую неделю в крае зарегистрирована 21 тысяча случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 63%. В связи с отсутствием в классе или группе более 20% детей из-за ОРВИ, учебный процесс приостановлен полностью в двух школах в Михайловском и Смоленском районах), а также в пяти дошкольных учреждениях в Бийском, Косихинском, Целинном и Смоленском районах.

В целях профилактики ОРВИ и гриппа в детских коллективах ограничено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

Кроме того, начиная с 21 января в медицинских организациях Алтайского края ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия, которые предусматривают: