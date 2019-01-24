Кадыров назвал шоу ситуацию вокруг списания долгов за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал шоу ситуацию вокруг списания долгов за газ в республике.

"Заводской суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" принять меры по списанию дебиторской задолженности за потребленный газ, относящейся к категории просроченной и безнадежной к взысканию в связи с истечением срока исковой давности. Насколько оно соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции. Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на нее", — написал Кадыров.

Он отметил, что это вызвало бурную реакцию: "Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд. руб. Таким образом, вводят в заблуждение население Чечни, разных городов и населенных пунктов России".

"Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о 9 млрд. руб., которые якобы простили жителям Чечни", — подчеркнул Кадыров.