Силовики проводят обыски в квартире мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева, сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах региона.

Ранее, как отмечается, оперативные мероприятия проводились в рабочем кабинете мэра. В следственном управлении СКР по ХМАО сообщили, что сотрудники ведомства не принимают участия в следственных мероприятиях. Получить комментарий самого Дегтярева не удалось: его телефон недоступен.

По данным источников издания Дегтярев был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении полномочий, а также в получении взятки.

По неофициальной версии, задержание может быть связано со скандалом вокруг участка земли, пишет издание со ссылкой на несколько источников. Речь идет о продаже крупного участка земли (почти 50 тыс. квадратных метров) в 9А микрорайоне компании "Технологии современного управления" (Москва). При кадастровой стоимости актива почти в 250 млн рублей предприятию он отошел чуть больше чем за 1 млн, по цене 24 рубля за квадратный метр.

"Этот участок продавали под жилищное строительство, но его потом планировали перепродать за 250 млн под строительство торгового центра. К Дегтяреву изначально было много вопросов. Он пытался признать сделку незаконной, а потом отозвать иск. Есть версия, что именно за лоббирование интересов застройщика ему дали взятку", — отмечает источник издания.

Судебные разбирательства по спорному куску земли завершились в январе 2019 года — арбитражный суд признал сделку о продаже незаконной.