Родившую четверню жительницу Новосибирска обвинили в краже ребенка

Многодетная мать Марина Стеклова рассказала, что неизвестная ей женщина из Сахалина обвиняет ее в краже ребенка, сообщает ngs.ru.
В дом к жительнице Новосибирска явился участковый и сообщил, что на нее поступило заявление в прокуратуру. Ознакомившись с его содержанием, горожанка была шокирована.
Оказывается, ее обвиняют в краже ребенка. Аргументы заслуживают отдельного внимания.
Заявительница пишет, что Стеклова и ее муж не похожи на родителей. Более того, по оценке незнакомки, родившая четверню женщина выглядит слишком худой для дамы после беременности.
Не обошла вниманием жительница Сахалина и отца детей. Она заметила на его волосах седину и сделала вывод, что он слишком стар для продолжения рода.
Сибирячке пришлось по этому поводу дать показания участковому и предоставить свидетельства о рождении детей. Сейчас женщина думает о подаче встречного заявления.
"Договорилась о встрече с юристом, чтобы понять есть ли смысл ввязываться в эту мутную историю с головой, — написала Стеклова в Инстаграме. — Я, конечно, правдоруб, но думающий, а не стихийный".
Напомним, Марина Стеклова получила широкую известность, родив сразу четверню. Мэрия Новосибирска поздравила семью с масштабным пополнением и выделила им жилье.
Комментарии
Мир полон психов...
и зависти
сколько больных на всю голову нас окружают
Похоже на придуманную журналистом историю, чтобы обвинить кого то в краже ребенка, надо, чтобы ребенок у кого то пропал
А что, заявление можно подать на основании своих домыслов, а не известных тебе фактов? То есть я иду в милицию и пишу - "мне кажется, что вон тот мужик (которого я, на минуточку, вообще не знаю) каннибал, потому что он слишком толстый" - и все, милиция побежала расследовать?
И да, а "из Сахалина" - это как? Новые правила русского языка? Мы теперь говорим "в Сахалине?"