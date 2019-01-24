Четверг, 24 Январь, 14:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,33
€ 75,39
243789
Обь
4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Родившую четверню жительницу Новосибирска обвинили в краже ребенка

, ИА "Амител"
К многодетной матери нагрянула полиция после заявления женщины из Сахалина
Марина Стеклова с супругом / Фото: со странички героини в Инстаграме

Марина Стеклова с супругом / Фото: со странички героини в Инстаграме

Многодетная мать Марина Стеклова рассказала, что неизвестная ей женщина из Сахалина обвиняет ее в краже ребенка, сообщает ngs.ru.

В дом к жительнице Новосибирска явился участковый и сообщил, что на нее поступило заявление в прокуратуру. Ознакомившись с его содержанием, горожанка была шокирована.

Оказывается, ее обвиняют в краже ребенка. Аргументы заслуживают отдельного внимания.

Заявительница пишет, что Стеклова и ее муж не похожи на родителей. Более того, по оценке незнакомки, родившая четверню женщина выглядит слишком худой для дамы после беременности.

Не обошла вниманием жительница Сахалина и отца детей. Она заметила на его волосах седину и сделала вывод, что он слишком стар для продолжения рода.

Сибирячке пришлось по этому поводу дать показания участковому и предоставить свидетельства о рождении детей. Сейчас женщина думает о подаче встречного заявления.

"Договорилась о встрече с юристом, чтобы понять есть ли смысл ввязываться в эту мутную историю с головой, — написала Стеклова в Инстаграме. — Я, конечно, правдоруб, но думающий, а не стихийный".

Напомним, Марина Стеклова получила широкую известность, родив сразу четверню. Мэрия Новосибирска поздравила семью с масштабным пополнением и выделила им жилье.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

24.01.2019 13:42
- гость -

Мир полон психов...

0  0
24.01.2019 13:45
- гость -

и зависти

0  0
24.01.2019 13:58
- гость -

сколько больных на всю голову нас окружают

0  0
24.01.2019 14:00
гость

Похоже на придуманную журналистом историю, чтобы обвинить кого то в краже ребенка, надо, чтобы ребенок у кого то пропал

0  0
24.01.2019 14:02
- гость -

А что, заявление можно подать на основании своих домыслов, а не известных тебе фактов? То есть я иду в милицию и пишу - "мне кажется, что вон тот мужик (которого я, на минуточку, вообще не знаю) каннибал, потому что он слишком толстый" - и все, милиция побежала расследовать?
И да, а "из Сахалина" - это как? Новые правила русского языка? Мы теперь говорим "в Сахалине?"

0  0
24.01.2019 14:03
McSmall

Не, ну мужик реально старый - лет на 25 выглядит, а столько не живут...

0  0
24.01.2019 14:19
- гость -

А что, заявление можно подать на основании своих домыслов, а не известных тебе фактов?
представьте да
иногда глаза кровят
ВОТ ИЗ НЕДАВНЕГО:
прошу вас разбираца с жэу я плачу за квартиры 21 кв а с документы у меня 20 кв прошу разбираца ведь я всю жызнь платила за 21и пускай мне вернут маи денги ведь я не богатая мы 3 жывем

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
14:40
Три автомобиля столкнулись в Барнауле: пострадал мужчина 0
14:32
Обязательный переход на цифровое ТВ будет стоить россиянам до 7 тысяч рублей 0
14:23
СМИ: мэр Нефтеюганска задержан за махинации с землей 0
14:14
Следователи ищут девочку, упавшую в колодец в Барнауле 1
14:04
Три этапа: когда в Алтайском крае будут сдавать ЕГЭ в 2019 году 1
13:49
"Это просто сказка": рубцовская певица стала участницей "Поля чудес" 0
13:33
Родившую четверню жительницу Новосибирска обвинили в краже ребенка 7
13:21
Свиной и гонконгский грипп активно циркулируют в Алтайском крае 1
13:18
Юные лесоводы Алтая установили кормушки для птиц в ленточных борах 3
13:12
Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае 0
13:02
Киевляне из-за высоких тарифов начали греться кирпичами 4
12:51
Житель Горного Алтая хотел продать снегоход, а лишился 150 тысяч рублей 0
12:40
Новое бикини свело с ума соцсети 11
12:33
Порочащие власть сайты сможет по-быстрому прикрывать Роскомнадзор 2
12:23
Алтайские выпускники могут сдать ЕГЭ по китайскому языку 1
12:15
Выплаты за третьего ребенка в январе превысили 149 млн рублей на Алтае 0
12:04
Объем нелегальных займов вырос в России 0
11:50
Пожилой кочегар убил жителя Новоалтайска и сжег тело в печи котельной 2
11:32
Власти не хотят продлевать заморозку цен на бензин 10
11:23
Автобусы маршрута №40 в Барнауле будут ходить по новому расписанию 3
11:15
Более 10 тыс. гостей: чем удивит участников строительная выставка в Новосибирске 0
11:14
Восемь способов нарисовать "икс" взбудоражили пользователей Сети 12
11:06
Автоледи, сбившую ребенка в центре Барнаула, лишили прав на год 4
10:48
Квартиру с музыкальной комнатой продают в Барнауле за 12,35 млн рублей 1
10:45
Отходы зерновых культур предложили использовать в качестве строительного сырья 4
10:40
Барнаульский "Оверлук": как выглядит гостиница "Алтай" после реконструкции 15
10:33
Рэпер Oxxxymiron дал двухсекундное матерное интервью Первому каналу 2
10:22
99% барнаульцев полностью оплатили счета за свет в 2018 году 2
10:13
Сведения о голодающих школьниках в Кузбассе проверил ОНФ 13
10:02
Трамваи столкнулись и выбили искры из проводов в Бийске 0
09:51
Бессменный глава Читы подал заявление об отставке 0
09:49
Школы и больницы Алтайского края получили почти 150 новых автомобилей 1
09:32
Ограничения по стоимости подарков для чиновников хотят отменить 2
09:21
Голуби в Барнауле соблюдают ПДД и переходят дорогу по "зебре" 2
09:15
Два алтайских предприятия претендуют на "Немалый бизнес" 1
09:02
Генпрокуратура начнет бороться с коррупцией за рубежом 6
08:53
Калининградский беспризорный кот обесточил целый поселок 1
08:42
Орешкин: правительство ведет переговоры по продаже госкомпаний иностранцам 13
08:21
Население России уменьшилось впервые за десять лет 14
08:06
Дом, самолет, лампу: что можно сделать из пивных банок 1
08:01
Тарифы, долги, ОДН и другое: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас
07:50
Красотка по имени Миша: лучшие фото голливудской актрисы Бартон 1
07:43
11 тысяч многодетных семей не могут получить земельные участки в Алтайском крае 8
07:34
Быть на коне: как быстро оформить справку на водительское удостоверение 17
07:22
Холодная сладость: фото прекрасных девушек с мороженым 5
07:15
Жители 19-ти районов Алтайского края получат "сниженные" субсидии за январь 1
07:03
Усадьбу с кедровой баней и фруктовым садом продают в Барнауле за 21 млн руб. 2
06:48
Что нужно делать на Федосеев день, чтобы не заболеть 0
06:32
Любимое лакомство: ностальгия по советскому мороженому 6
06:17
Снегом и порывистым ветром накроет Алтайский край 24 января 0
06:01
Мэрии Барнаула устроили "снежный" Форт Боярд по городу в поисках нечищеных улиц 13
05:04
Xiaomi презентовала первый гибкий смартфон 0
04:04
Netflix стал членом Американской ассоциации кинокомпаний 0
03:04
Москвичи увидели в небе над городом "три солнца" 3
02:03
Активистку "Открытой России" отправили под домашний арест 0
01:06
Власти объяснили "урок с криминальными авторитетами" в приморской школе 0
00:05
Росстат: цены на яйца и свинину снизились в РФ 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.