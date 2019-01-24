Родившую четверню жительницу Новосибирска обвинили в краже ребенка

Многодетная мать Марина Стеклова рассказала, что неизвестная ей женщина из Сахалина обвиняет ее в краже ребенка, сообщает ngs.ru.

В дом к жительнице Новосибирска явился участковый и сообщил, что на нее поступило заявление в прокуратуру. Ознакомившись с его содержанием, горожанка была шокирована.

Оказывается, ее обвиняют в краже ребенка. Аргументы заслуживают отдельного внимания.

Заявительница пишет, что Стеклова и ее муж не похожи на родителей. Более того, по оценке незнакомки, родившая четверню женщина выглядит слишком худой для дамы после беременности.

Не обошла вниманием жительница Сахалина и отца детей. Она заметила на его волосах седину и сделала вывод, что он слишком стар для продолжения рода.

Сибирячке пришлось по этому поводу дать показания участковому и предоставить свидетельства о рождении детей. Сейчас женщина думает о подаче встречного заявления.

"Договорилась о встрече с юристом, чтобы понять есть ли смысл ввязываться в эту мутную историю с головой, — написала Стеклова в Инстаграме. — Я, конечно, правдоруб, но думающий, а не стихийный".

Напомним, Марина Стеклова получила широкую известность, родив сразу четверню. Мэрия Новосибирска поздравила семью с масштабным пополнением и выделила им жилье.