Следователи в Барнауле устанавливают личность девочки, упавшую в открытый колодец, в рамках проверки, проводящейся по данному факту.

Напомним, 22 января в сети появилась видеозапись, на которой было зафиксировано, как на улице Энергетиков школьница упала в открытый канализационный люк. К счастью, ребенку удалось ухватиться руками.

Неравнодушный горожанин помог девочке выбраться.

"В связи с тем, что мужчина, оказавший помощь ребенку, не владеет информацией о личности девочки, а также отсутствуют иные свидетели произошедшего, следственные органы просят родителей пострадавшего ребенка и лиц, которым известны данные о несовершеннолетней и ее официальных представителях, обратиться в органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю для установления всех обстоятельств происшествия", — добавляют в краевом управлении Следственного комитета.

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