Самым востребованным продуктом в России в декабре 2018 года стали мандарины, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По данным компании, в декабре прошлого года россияне чаще всего покупали также курятину, спиртное, табачные изделия, сыр, яйца, яблоки и колбасы.

В январе приоритет сместился в сторону бананов, сахара, хлеба и мясных полуфабрикатов.

Также отмечается, что в декабре в продуктовых магазинах средний чек составил 340-350 рублей, в январе — 310-320 рублей. В супермаркетах средняя сумма за покупки в декабре и январе составила 370-380 рублей. В гипермаркетах — 1230-1240 рублей в декабре, в январе — 1010-1030 рублей.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года цены на продукты могут подняться на 8%. Среди главных причин — рост ключевой ставки и НДС.