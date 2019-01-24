Дорожная авария с участием трех автомобилей произошла в четверг, 24 января, недалеко от ТЦ "Волна" в Барнауле, сообщил порталу Amic.ru наш читатель через специальную функцию "Мобильный репортер".

Участниками ДТП стали кроссовер и два легковых автомобиля. Как уточнили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария случилась на улице Власихинской в районе здания №59г/17.

Участниками ДТП стали: автомобиль ВАЗ-21214 под управлением мужчины 1970 года рождения, автомобиль Mazda-3 под управлением мужчины 1988 года рождения и Nissan X-Trail под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля Nissan. Ему оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.