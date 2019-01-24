Бизнесмен оплатил угон грузовика у конкурента в Горном Алтае

Предпринимателя из Шебалинского района подозревают в организации угона грузового автомобиля у другого грузоперевозчика, сообщает МВД по Республике Алтай.

В новогодние праздники в полицию обратился бизнесмен Иван Зубюк, оказывающий услуги по перевозке грузов. Он пояснил, что из гаражного бокса у него угнали КамАЗ.

Правоохранители организовали оперативные действия по выяснению местонахождения машины и установлению личностей, причастных к ее угону.

Как установлено стражами правопорядка, в гараж под покровом ночи проник 42-летний мужчина. Он взломал замок, собрал в боксе ценные инструменты и автозапчасти, погрузил их в кузов чужого грузовика и уехал на нем.

Однако селянин был лишь исполнителем. Поэтому полицейские, обнаружив грузовик на территории одной из туристических баз, не спешили возвращать его владельцу. Они решили проследить всю преступную схему и узнать, кто заказчик.

Такая возможность им выпала через две недели. В ночное время злоумышленники явились к месту стоянки похищенного транспорта и попыталась перегнать его в другое место. Их задержали с поличным.

В числе задержанных оказался и сам заказчик угона. Предприниматель, занимающийся грузоперевозками, заплатил ранее судимому селянину 50 тысяч рублей, чтобы тот угнал КамАЗ.

Автомобиль планировалось пустить на запчасти для автопарка бизнесмена. Теперь ему вместе с сообщником грозит колония за кражу в крупном размере. В ходе обысков установлена причастность подозреваемого и к другим преступлениям.

Иван Зубюк поблагодарил полицейских, что вернули ему угнанный транспорт. Он выразил признательность министру внутренних дел Павлу Гаврилину за превосходную профессиональную подготовку личного состава.