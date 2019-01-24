Директор охранного предприятия в Барнауле осужден за коммерческий подкуп и приговорен к штрафу на сумму более миллиона рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в конце декабря 2017 года мужчина получил от трех лиц, которые так же, как и он, возглавляли частные охранные предприятия, коммерческие подкупы общей суммой более 120 тысяч рублей.

Каждое из трех ЧОПов, руководители которых передавали деньги обвиняемому, принимало участие в конкурсах для определения организаций, которые будут осуществлять охрану объектов государственных учреждений в 2018 году.

Злоумышленник одновременно с ними также подал заявку на участие в конкурсах, а затем предложил коллегам передать ему деньги за то, что его охранная организация не будет участвовать в тендере.

От двух директоров он получил 55 тысяч рублей. А вот третий руководитель охранного предприятия, к которому поступило предложение о передаче денег суммой свыше 70 тысяч рублей, обратился в правоохранительные органы.

В итоге передача денежных средств была произведена в рамках оперативно-разыскного мероприятия. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Его приговорили к штрафу в 1,2 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил.