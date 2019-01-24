Серийного маньяка из МВД попросили посадить на 25 лет

Прокурор потребовал для бывшего сотрудника Железнодорожного РУВД Екатеринбурга Андрея Черняева 25 лет колонии строгого режима, пишет URA.RU.

"Он обвиняется по статьям "убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием", "изнасилование, соединенное с угрозой убийством", "иные действия сексуального характера" и "кража", — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Сам Черняев, после задержания заявивший, что давно ждал ареста и что он "очень плохой человек", в суде неожиданно сказал, что признался в преступлениях под давлением.

По версии следствия, свое первое преступление Черняев совершил еще на рубеже 1999-2000 годов. Затем в апреле 2001 года он изнасиловал собственную жену, угрожая, что сбросит ее с балкона. Но самым резонансным его преступлением стало убийство 14-летней школьницы, чье тело было обнаружено на стадионе школы в 2011 году. Выяснилось, что экс-полицейский изнасиловал девочку, а потом нанес ей 41 удар ножом.