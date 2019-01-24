Счетная палата РФ сообщила, что Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) по результатам проверки оказался схемой по выводу государственных денег в офшор.

Проверка показала, что единственный проект, который был профинансирован фондом за все время его существования, это преступная схема по выводу бюджетных средств в офшор, отметили в ведомстве.

Проект называется RoboETF — это платформенное решение, объединяющее европейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и технологию робо-эдвайзинга.

В Счетной палате сообщили, что обоснованность вложенных в этот проект средств и полученный экономический эффект представляются неоднозначными.

"За 10 лет Росинфокоминвест инвестировал средства лишь в один проект в сфере информационно-коммуникационных технологий, при том что планировалось 14. Объем проинвестированного капитала составил 75 миллионов рублей при плане 1,2 миллиарда рублей", — отметила зампред СП Вера Чистова.

Проверка показала, что финансирование проекта осуществлялось через компанию АО "Робоинвест", специально созданную в 2017 году с офшорным соинвестором для переброски через нее средств владельцу прав на проект.