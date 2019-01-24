Жителя Баевского района Алтайского края обвиняют в лишении жизни односельчанина из-за не понравившегося спиртного, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что 38-летнему мужчине инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно информации следствия, 10 января этого года обвиняемый приобрел у односельчанина самогон, но оказался недоволен качеством спиртного. Поэтому вечером он вернулся к продавцу алкоголя с требованием поменять самогон.

"В связи с этим между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый избил мужчину в его собственном доме и на территории усадьбы, причинив ему телесные повреждения. После произошедшего конфликта они решили поговорить на следующий день, однако утром 57-летний хозяин дома был обнаружен мертвым", — добавляют в СКР.

Сейчас обвиняемый определен под стражу. Расследование продолжается.