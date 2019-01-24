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Депутаты и главы поселений на Алтае выступили против соцнорм на электроэнергию

, ИА "Амител"
Схему социальной нормы потребления электроэнергии для населения предложило ввести Минэкономразвития РФ
На Алтае выступили против соцнорм на электричество / Фото: dag.life

На Алтае выступили против соцнорм на электричество / Фото: dag.life

Депутаты и активисты партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае выступили резко против инициативы Минэкономразвития РФ ввести соцнормы потребления электроэнергии для населения. Ведомство уже заявило о переносе сроков введения норм, но такая инициатива возникает регулярно. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Справедливороссы уверены, что введение соцнорм и постепенная отмена льгот для владельцев электроплит и сельского населения, что уже неоднократно предлагалось, вызовет социальное напряжение.

"Никаких социальных норм в принципе не должно быть. Без какой бы то ни было дискуссии о величине тарифов: высокие они или низкие. Я не верю в то, что богатые будут платить больше, а основной массы населения это не коснется. В каждом доме есть стиральная машина, электроутюг, электрочайник, микроволновая печь, холодильник, телевизор, пылесос. Те вещи, без которых ни одна семья не представляет жизни. Так или иначе, социальная норма ведет к тому, что граждане будут пытаться себя ограничивать", — считает депутат парламента Алтайского края, руководитель партийного проекта "Коммунальный дозор" Людмила Суслова.

Она уверена, что особенно негативно это может сказаться на сельском населении, где людям приходится тратить электроэнергию на ведение подсобного хозяйства.

Люди должны потреблять столько, сколько считают нужным, настаивает Суслова.

Депутат Барнаульской гордумы, помощник депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых считает, что соцнормы вводятся для увеличения прибыли энергетических компаний.

"Энергетики всегда хотят нарастить прибыль. У них цель – получить больше оплаты сверх "пайка", социальной нормы. Они не заинтересованы в как таковой экономии. Государственная система существует для увязывания экономических интересов с социальными. Но на сегодняшний день можно констатировать, что есть серьезный перекос в сторону крупного, в том числе и энергетического бизнеса", — сказала она.

Оксана Молодых уверена, что если и вводить соцнорму, то выше, чем предлагается (до 300 кВт•ч в месяц по текущему тарифу, свыше 300 кВт•ч – по повышенному, а более 500 кВт•ч – по экономически обоснованному, — прим. ред.).

"Нас не устраивает предлагаемое лишение льгот для собственников тех жилых помещений, где установлены электроплиты, и сельских жителей. Особенно в части селян. Их и так со всех сторон "заоптимизировали". И давайте теперь добивать лишением льгот за электричество. Мало того, что у сельских жителей повышенные потребности в энергии из-за ведения домашнего хозяйства, так они еще и повсеместно вынуждены выживать на убитой временем, а иногда и воровством, системе водо- и теплоснабжения, что является значимым фактором повышенных потребностей в электричестве (то обогревателями греются, то насосы устанавливают)", — добавила депутат.

И по мнению главы Сибирского сельсовета Первомайского района Олега Боронина, эта инициатива направлена против небогатых слоев населения, особенно в сельской местности.

"Она вызовет рост социального напряжения, отразится на дальнейшем понижении доходов и уровня потребления сельчан. И, что самое печальное, приведет к росту неплатежей и воровству электроэнергии", — сказал Боронин.

Он считает, что проблемы в этой сфере надо решать не за счет кармана жителей, а за счет снижения потерь в сетевом хозяйстве, модернизации.

Депутат Змеиногорского районного Совета депутатов Алексей Васильев добавляет, что часто в сельской местности случается задержка с отопительным сезоном, людям приходится обогреваться за счет электричества.

"Как только население привыкает к какой-то стабильности, начинают поступать новые инициативы. Поэтому, на мой взгляд, не надо будоражить народ, он уже устал от постоянных нововведений, которые, как правило, отражаются негативно на их кошельках", — утверждает депутат.

Депутат районного Совета депутатов Немецкого национального района, глава села Кусак Рудольф Думлер считает эту инициативу полумерой. Нужны кардинальные изменения, а не бесконечные инициативы, которые оборачиваются очередными поборами с населения.

"Если исходить из определения, что государство — это народ, в первую очередь оно должно думать о том, что выгодно нам, населению, а не энергетикам. У нас же, как правило, принимаются тарифные решения выгодные последним. Необходимо снижать и без того непомерную экономическую нагрузку на граждан, прежде всего социально незащищенных категорий", — подчеркивает Думлер.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.01.2019 17:08
ирина

Все правильно. В городе может быть и можно уложиться в норму,но никак не в селе. У нас и вода и тепло все за счет электричества. В месяц не меньше 600 кв ,хотя экономим как можем,так как зарплаты и пенсии мизерные вообще. Сэкономить ещё больше не сможем,а оплачивать по повышенному тарифу тоже.Так что нам тогда лечь и умереть чтоли.

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24.01.2019 17:11
Гость

Богатеи зарплату-то платят в конвертах...Дворцы содержат...Лакеи-депутаты, как будто о народишке пекутся...

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24.01.2019 17:22
- гость -

От заботы наших чинуш из министерств и правительства народ стонет, но на митинги не ходит. парадокс.

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