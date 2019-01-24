Фото: Планетарий Барнаула/Amic.ru

Российско-православная церковь официально получила здание бывшей Крестовоздвиженской церкви в Барнауле, где с 1950 года располагается планетарий.

Одновременно с этим в епархии дают два года властям города на переезд планетария на новую площадку. Подписание соответствующих документов состоялось в четверг, 24 января, в мэрии краевой столице. Свои подписи поставили глава города Сергей Дугин и митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий.

"Братья и сестры, сегодня очень значимый для нас день. Этот документ соответствует духу нашего времени, законодательства и христианского милосердия, которое предполагает, что нельзя решать свои проблемы за счет неудобств других людей", — сказал перед подписанием митрополит.

Барнаульский планетарий — один из старейших в России, расположен с 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1909 году. решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь "во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня".

"Согласно федеральному закону, у нас в городе была сформирована дорожная карта, согласно которой мы должны передать здание и земли под зданием приходу Крестовоздвиженской церкви. В ходе встреч с епархией достигнуты договоренности, что после оформления объектов в собственность епархии будет подписан договор сроком на два года о безвозмездном пользовании, чтобы мы за это время нашли помещение и перевели туда планетарий", — отметил в свою очередь Сергей Дугин.

Ожидается, что двух лет администрации Барнаула хватит для того, чтобы подыскать новый дом для планетария. Очевидно, что им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и вполне может приютить барнаульских любителей астрономии.

Передача церкви здания планетария вызвала широкий общественный резонанс. Лидер группировки "Ленинград" даже написал про это стихотворение.