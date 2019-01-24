Фото: Планетарий Барнаула/Amic.ru
Российско-православная церковь официально получила здание бывшей Крестовоздвиженской церкви в Барнауле, где с 1950 года располагается планетарий.
Одновременно с этим в епархии дают два года властям города на переезд планетария на новую площадку. Подписание соответствующих документов состоялось в четверг, 24 января, в мэрии краевой столицы. Свои подписи поставили глава города Сергей Дугин и митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий.
"Братья и сестры, сегодня очень значимый для нас день. Этот документ соответствует духу нашего времени, законодательства и христианского милосердия, которое предполагает, что нельзя решать свои проблемы за счет неудобств других людей", — сказал перед подписанием митрополит.
Барнаульский планетарий — один из старейших в России, расположен с 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1909 году. Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
"Согласно федеральному закону, у нас в городе была сформирована дорожная карта, в соответствии с которой мы должны передать здание и земли под зданием приходу Крестовоздвиженской церкви. В ходе встреч с епархией достигнуты договоренности, что после оформления объектов в собственность епархии будет подписан договор сроком на два года о безвозмездном пользовании, чтобы мы за это время нашли помещение и перевели туда планетарий", — отметил в свою очередь Сергей Дугин.
Ожидается, что двух лет администрации Барнаула хватит для того, чтобы подыскать новый дом для планетария. Очевидно, что им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и вполне сможет приютить барнаульских любителей астрономии.
Передача церкви здания планетария вызвала широкий общественный резонанс. Лидер группировки "Ленинград" даже написал про это стихотворение.
Комментарии
благодетели, ................ (нецензурные слова)
Таблетокмнеотжадостидапобольшедапобольше
Вы только представляете эту цепочку действий с рубкой деревьев в парке, планирования там нового крутого парка а в итоге - передача РПЦ... подумайте...
весь народ против
мерзостью дела деятелей церкви полны. Если есть бог, то он такую церковь просто обязан покарать, но ... к сожалению его нет.
я не весь народ, но я - за передачу церкви
это же территория старинного кладбища
впрочем, вырубать деревья зачем? церковь с этим вряд ли связана
Любители нахаляву получать казеную недвижку. Тьфу. Пусть выкупали бы, хотябы, по рыночной.