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РПЦ по-христиански дала мэрии и Барнаульскому планетарию два года на переезд

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Само здание официально возвращено Барнаульской епархии РПЦ

Фото: Планетарий Барнаула/Amic.ru

Российско-православная церковь официально получила здание бывшей Крестовоздвиженской церкви в Барнауле, где с 1950 года располагается планетарий.

  

Одновременно с этим в епархии дают два года властям города на переезд планетария на новую площадку. Подписание соответствующих документов состоялось в четверг, 24 января, в мэрии краевой столицы. Свои подписи поставили глава города Сергей Дугин и митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий.

 "Братья и сестры, сегодня очень значимый для нас день. Этот документ соответствует духу нашего времени, законодательства и христианского милосердия, которое предполагает, что нельзя решать свои проблемы за счет неудобств других людей", — сказал перед подписанием митрополит.

Барнаульский планетарий — один из старейших в России, расположен с 1950 года в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенной в 1909 году. Решение о том, что планетарий (общей площадью 275,6 кв. м) и земельный участок под ним (2787 кв. м) передадут РПЦ, было принято администрацией Барнаула еще в 2014 году. В этом здании ранее размещалась церковь во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

"Согласно федеральному закону, у нас в городе была сформирована дорожная карта, в соответствии с которой мы должны передать здание и земли под зданием приходу Крестовоздвиженской церкви. В ходе встреч с епархией достигнуты договоренности, что после оформления объектов в собственность епархии будет подписан договор сроком на два года о безвозмездном пользовании, чтобы мы за это время нашли помещение и перевели туда планетарий", — отметил в свою очередь Сергей Дугин.

Ожидается, что двух лет администрации Барнаула хватит для того, чтобы подыскать новый дом для планетария. Очевидно, что им станет здание кинотеатра "Родина" в центре города, где сейчас располагается театр кукол "Сказка". К осени для него построят новое здание, а "Родина" останется пустовать и вполне сможет приютить барнаульских любителей астрономии.

Передача церкви здания планетария вызвала широкий общественный резонанс. Лидер группировки "Ленинград" даже написал про это стихотворение.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

24.01.2019 16:09
- гость -

благодетели, ................ (нецензурные слова)

0  0
24.01.2019 16:42
- гость -

Таблетокмнеотжадостидапобольшедапобольше

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24.01.2019 16:45
Правдивый

Вы только представляете эту цепочку действий с рубкой деревьев в парке, планирования там нового крутого парка а в итоге - передача РПЦ... подумайте...

0  0
24.01.2019 16:47
- гость -

весь народ против

0  0
24.01.2019 17:05
- гость -

мерзостью дела деятелей церкви полны. Если есть бог, то он такую церковь просто обязан покарать, но ... к сожалению его нет.

0  0
24.01.2019 17:14
- гость -

я не весь народ, но я - за передачу церкви
это же территория старинного кладбища
впрочем, вырубать деревья зачем? церковь с этим вряд ли связана

0  0
24.01.2019 17:39
- гость -

Любители нахаляву получать казеную недвижку. Тьфу. Пусть выкупали бы, хотябы, по рыночной.

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