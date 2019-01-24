Список регионов с официальными самозанятыми будет расширен

До конца 2019 года список регионов — участников эксперимента по внедрению налога на профессиональный доход может быть расширен, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на автора закона о самозанятых Евгения Бушмина.

По словам сенатора, с момента вступления в силу закона в палату регионов обратились уже несколько субъектов РФ, желающих присоединиться к участникам эксперимента — Москве, Московской и Калужской областям, Татарстану.

"Ранее они занимали выжидательную позицию, но теперь вот решились. Думаю, до 1 июля мы получим всю информацию, чтобы принять решение о возможном расширении списка участников. Есть уверенность, что за весеннюю сессию Государственная Дума и Совет Федерации примут соответствующие поправки", — отметил Бушмин.

Что касается итогов первых трех недель действия льготного режима налогообложения, то из тех сведений, что поступают из налоговой службы, можно заключить, что самыми активными самозанятыми являются таксисты.

"Ничего в этом удивительного нет, такой поворот мы прогнозировали еще год назад, когда только приступили к законопроекту. На втором месте — лица, сдающие свои квартиры в аренду. Надо сказать, что мера реально поможет госслужащим, которые в настоящее время вынуждены платить 13% со своих доходов от сдачи жилья. Речь, замечу, идет не о руководителях, а о рядовых работниках, которые большими зарплатами похвастаться не могут. Стать ипэшниками, чтобы минимизировать свои расходы, по закону им запрещено, а вот самозанятыми — можно. Третье место, по статистике, занимают граждане, зарабатывающие на уборке квартир, а следом идут репетиторы", — уточнил Бушмин.

Новый налоговый режим для самозанятых предписывает, что работающие на себя россияне с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут платить не 13% НДФЛ, как это делают все трудоустроенные граждане, а всего 4% — при работе с физлицами или 6% — с компаниями.