Возраст автомобиля – не повод для переживаний, если ты являешься владельцем TOYOTA. В "Тойота Центре "АЕМ" действует выгодное спецпредложение до 31 декабря 2019 года на ТО (техническое обслуживание) автомобилей старше 3 лет. На автомобили старше 3 лет – скидка 15% на ТО и 5% на запасные части. Для владельцев автомобилей старше 5 лет – скидка 20% на ТО и 10% на запасные части.

Каждый автомобиль нуждается в регулярном проведении квалифицированного технического обслуживания. Какими бы не были условия эксплуатации, это позволит постоянно поддерживать такие качества, как работоспособность, безопасность и надежность, заложенные конструкторами в принадлежащий вам автомобиль Toyota. Это также поможет максимально сохранить средства, инвестированные вами в автомобиль. Записаться на ТО можно на официальном сайте "Тойота Центра "АЕМ" или по телефону 23-23-23.

Если вашему автомобилю потребуется замена запчастей, то "Тойота Центр "АЕМ" предоставят оригинальные запасные части, которые обеспечат надежность и длительный срок службы автомобиля Toyota. Каждая из них разрабатывается с учетом особенностей конкретных моделей и проходит многочисленные испытания, гарантирующие вам максимальные комфорт и безопасность, а вашему автомобилю Toyota – безупречное техническое состояние. На каждую оригинальную запасную часть действует 12 месяцев гарантии. Проверить наличие и узнать стоимость запасных частей можно на официальном сайте "Тойота Центра "АЕМ".

Все подробности предоставления скидки уточняйте в "Тойота Центре "АЕМ".

"Тойота Центр "АЕМ"

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Тел.: +7 3852 23 23 23

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