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Иркутских школьников не пускали на уроки, пока не заплатят за вход

, ИА "Амител"
Потом стали пропускать, но сказали, что кто не заплатит, те впредь войти не смогут

В Усть-Илимске Иркутской области учеников отказывались пускать в школу, пока они не заплатят за вход, сообщает Life shot.

Как писали пользователи в местных соцсетях, инцидент произошел в школе №17. "Утром 24.01.19 в 17-й школе огромное количество детей оказалось перед закрытыми турникетами. Через некоторое время несколько сотрудников школы начали составлять список учеников с неоплаченными картами и поочередно пропускать в школу", — написал местный житель в сообществе "Чат Усть-Илимска" в соцсети "ВКонтакте".

Под "картами" подразумеваются магнитные пропуска для прохода через турникет. Школьников не пускали на учебу из-за того, что их родители не сдали деньги на установленную пропускную систему. 

Вот что рассказал один из учеников школы: "Нас сначала не пускали в школу из-за того, что мы не заплатили 300 рублей за годовое обслуживание карточки. А потом они начали записывать, у кого нет карточек, и стали пропускать. Сказали, что кто не заплатит, тех не будут впускать".

А вот как ситуацию прокомментировали в школе: "Прочитали что пишут — полная чушь! Никто из учеников не ушел, все на занятиях. Была проверка пропускного режима, смотрели сколько карт не работает на входе, многие из них оказались заблокированы, поэтому возникла очередь. Во время проверки присутствовали два завуча и охранник. То, что родители не скинулись на турникеты и поэтому не пустили детей — сплетни".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.01.2019 16:42
- гость -

В барнаульских школах тоже берут деньги за обслуживание таких карт, за охранника и прочее. Хотя, в соответствии с Конституцией РФ за образование не могут требовать дополнительные деньги.
Достаточно того, что граждане платят налоги! Которые и идут потом на образование их детей.

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24.01.2019 16:43
- гость -

хм. ну как вам сказать вы можете НЕ ПЛАТИТЬ за доп услуги
мы 7 лет не платим ни за охрану ни за камеры ни за что

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24.01.2019 17:25
- гость -

Хотите чтобы ваших детей ограждали от случайных психов и прочих элементов , а платить не хотите. Хитрые какие

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24.01.2019 17:30
- гость -

24.01.2019 16:42- гость -

А какая связь между бесплатным образованием и охраной? Где в конституции написано что ваших детей должны бесплатно охранять? Соберите родительский комитет и откажитесь от охраны.
По материалу - как-то утомляет то, что СМИ публикуют съёмки школоты с их комментариями как истину в последней инстанции не разобравшись в фактах.

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