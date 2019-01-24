Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с семьей, которая написала ему обращение в Instagram. Встреча состоялась во время поездки по Троицкому району, сообщил в своём Instagram глава краевого управления по печати Евгений Нечепуренко.

"Губернатор Виктор Томенко заехал в гости к молодой семье — Татьяна врач-педиатр месяц назад обратилась в личный аккаунт нашего губернатора с просьбой обратить внимание на Троицкий район в целом и на вопросы газификации райцентра в частности, а также проблему плохой работы местных служб по уборке снега в селе. В райцентре чистятся центральные улицы, хуже — второстепенные. На краю села ситуация наиболее плачевная. Многие жители жалуются на то, что автомобили скорой помощи не могут добраться до больных", — рассказал Нечепуренко.

Что касается газа, то голубое топливо пришло в райцентр в 2005 году, но многие улицы до сих пор не газифицированы.

По словам Татьяны Тропиной, жители давно ждут газ, готовы для этого финансово.

Напомним, что Томенко завел страничку в Instagram 17 декабря 2018 года. Теперь ему там регулярно пишут жители региона и просят обратить внимание на разные проблемы. О чем именно, читайте в материале "О чем жители просят губернатора Алтайского края Томенко в его Instagram".