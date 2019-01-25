Фото: Максим Рябцев/"Алтайский спорт"

В Алтайском крае продолжаются массовые перестановки, которые, по информации чиновников, связаны с приходом в должности министра спорта Алексея Перфильева. Так, в начале января общим собранием краевой федерации хоккея избран новый руководитель – Максим Рябцев. До этого президентом федерации был Евгений Щербаков и к его работе давно были нарекания. Что касается господина Щербакова, то он сотрудник силовых структур, сам играет в хоккей на любительском уровне в команде "Динамо-22".

"В настоящее время в федерации необходимо провести некоторые структурные изменения, есть направления, за которыми необходимо закрепить ответственных за это людей. Считаю, надо увеличить число любительских команд. Для этого требуется изменить соответствующим образом регламенты соревнований, сделать их привлекательными для участников. Больше внимания требуют детские спортивные школы и хоккейные клубы вне системы хоккейных спортшкол "Алтай" и "Динамо". Особенно помощь федерации необходима тем муниципалитетам, где хотят развивать хоккей, но для этого нет больших возможностей: условно, есть только одна хоккейная коробка на весь населенный пункт. Но ведь в хоккей дети там играют, значит, могли бы участвовать в детских соревнованиях. А если где-то нет и одной коробки, то задача федерации, чтобы она появилась. Это, думаю, поможет нам найти новые таланты для алтайского хоккея", – прокомментировал изданию "Алтайский спорт" свое назначение Максим Рябцев.

Ранее же тренерский штаб хоккейного клуба "Алтай" отправлен в отставку после серии поражений. Андрей Соловьев и Евгений Баланов были освобождены от занимаемых должностей после поражения барнаульской команды в матче с "Чебоксарами" (0:2). Евгений Бакланов возглавлял команду с 1 апреля 2016 года. Андрей Соловьёв вошёл в тренерский штаб "Алтая" 7 апреля 2017 года. Новым главным тренером команды назначен Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.

Отметим, что в конце 2018 года на встрече с журналистами министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что намерен всерьез пересмотреть работы спортивных федераций. Некоторые из них не всегда справляются с амбициозными задачами. Серьезное внимание министр намерен уделить именно игровым видам спорта. Он отметил, что у него уже есть понимание развития волейбола, хоккея и баскетбола в Алтайском крае.