Пятница, 25 Январь, 07:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66
€ 75,03
245111
Обь
4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Алтайский хоккей при новом министре спорта пережил целую серию увольнений

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В федерации хоккея Алтайского края назначили нового руководителя

Фото: Максим Рябцев/"Алтайский спорт"

В Алтайском крае продолжаются массовые перестановки, которые, по информации чиновников, связаны с приходом в должности министра спорта Алексея Перфильева. Так, в начале января общим собранием краевой федерации хоккея избран новый руководитель – Максим Рябцев. До этого президентом федерации был Евгений Щербаков и к его работе давно были нарекания. Что касается господина Щербакова, то он сотрудник силовых структур, сам играет в хоккей на любительском уровне в команде "Динамо-22".

"В настоящее время в федерации необходимо провести некоторые структурные изменения, есть направления, за которыми необходимо закрепить ответственных за это людей. Считаю, надо увеличить число любительских команд. Для этого требуется изменить соответствующим образом регламенты соревнований, сделать их привлекательными для участников. Больше внимания требуют детские спортивные школы и хоккейные клубы вне системы хоккейных спортшкол "Алтай" и "Динамо". Особенно помощь федерации необходима тем муниципалитетам, где хотят развивать хоккей, но для этого нет больших возможностей: условно, есть только одна хоккейная коробка на весь населенный пункт. Но ведь в хоккей дети там играют, значит, могли бы участвовать в детских соревнованиях. А если где-то нет и одной коробки, то задача федерации, чтобы она появилась. Это, думаю, поможет нам найти новые таланты для алтайского хоккея", – прокомментировал изданию "Алтайский спорт" свое назначение Максим Рябцев.

Ранее же тренерский штаб хоккейного клуба "Алтай" отправлен в отставку после серии поражений. Андрей Соловьев и Евгений Баланов были освобождены от занимаемых должностей после поражения барнаульской команды в матче с "Чебоксарами" (0:2). Евгений Бакланов возглавлял команду с 1 апреля 2016 года. Андрей Соловьёв вошёл в тренерский штаб "Алтая" 7 апреля 2017 года. Новым главным тренером команды назначен Александр Климов, должность тренера будет занимать Александр Обухов.

Отметим, что в конце 2018 года на встрече с журналистами министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заявил, что намерен всерьез пересмотреть работы спортивных федераций. Некоторые из них не всегда справляются с амбициозными задачами. Серьезное внимание министр намерен уделить именно игровым видам спорта. Он отметил, что у него уже есть понимание развития волейбола, хоккея и баскетбола в Алтайском крае.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
07:03
Алтайский хоккей при новом министре спорта пережил целую серию увольнений 0
06:48
Высотка рядом с Дворцом спорта в Барнауле стала одной самых дорогих в России 0
06:40
"Халява, приди!" 10 веселых примет, которые облегчают жизнь студентов 0
06:32
Безумные лайфхаки студенческой жизни 0
06:23
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 17
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край 25 января 0
06:01
Латифундистов нет: глава района на Алтае о скандале с декларациями депутатов 0
05:54
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 0
04:53
9 мая близко: 103-летней россиянке предлагают постоять в очереди на жилье 0
03:28
Памятник Суворову демонтировали в Киеве, назвав его "московским мусором" 0
02:11
Подростки украли миллион рублей и проиграли его в онлайн-казино 1
01:27
Пухлую собачку почти час доставали из-под ванны в Москве 0
00:14
Электричество из мусора научились получать российские ученые 0
23:53
Машина скорой помощи на ходу загорелась в Челябинске 0
23:36
Стометровая трещина разделила подмосковный гипермаркет на две части 1
23:21
Поклонская рассказала, какие приказы она ждала от Януковича 1
22:48
Володин предложил тестировать чиновников на любовь к людям 0
22:29
Захарова ответила на предложение Чубайса сделать из нее ведущую "Дома-2" 0
22:16
Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы на Украине 0
21:53
Чубайс предложил назначить Бузову в МИД вместо Захаровой 0
21:27
Оплату учениками входа в иркутскую школу прокомментировали в Госдуме 0
21:01
Задержан экс-замминистра энергетики России по подозрению в мошенничестве 0
20:34
Собчак и Виторган обменялись любезностями в Instagram после драки с Богомоловым 0
20:11
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске 0
20:03
Депутат выступила против выплат за первого ребенка матерям старше 29 лет 2
19:51
Лучшие средства для мытья посуды назвало Роскачество 0
19:33
Самую полезную для здоровья рыбу назвал глава Росрыболовства 1
19:08
Коротко о главном: планетарий, барнаульский "Оверлук" и снежный Форт Боярд
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 января
18:33
Пятиэтажную квартиру экс-губернатора Приморья ограбила домработница 4
18:27
Идею Милонова о памятках для велосипедистов поддержала ГИБДД 0
18:06
Список регионов с официальными самозанятыми будет расширен 0
17:52
СМИ: в Минэкономики жестко раскритиковали реформу экзаменов на права 0
17:41
Огромные пряничные зачетки и скидки для студентов: куда сходить в Татьянин день в Барнауле 0
17:40
Власти выделили 19 млн рублей на защиту барнаульцев от паводка 1
17:32
Боевой робот "Уран-9" принят в российскую армию 0
17:24
Кудрин выявил госфонд, который выводил бюджетные деньги в офшор 1
17:14
Экс-начальника отдела поста Алтайской таможни судят за взятку от логиста 0
17:11
Сотрудник алтайской колонии рассказал, как спас провалившегося в колодец ребенка 1
17:03
Что нельзя делать в Татьянин день и как студенты "приманивают" легкую учебу 0
16:51
Стоп-кадр. Кусочек радуги над январским Барнаулом 1
16:47
Губернатор Томенко попил чаю с семьей, пожаловавшейся в его Instagram 3
16:40
Депутаты и главы поселений на Алтае выступили против соцнорм на электроэнергию 4
16:31
Иркутских школьников не пускали на уроки, пока не заплатят за вход 9
16:21
Следком: житель Алтая избил соседа до смерти из-за некачественного самогона 0
16:12
Серийного маньяка из МВД попросили посадить на 25 лет 4
16:06
РПЦ по-христиански дала мэрии и Барнаульскому планетарию два года на переезд 11
15:49
Кадыров назвал шоу ситуацию вокруг списания долгов за газ в Чечне 0
15:32
Россияне в декабре чаще покупали курятину, алкоголь, сигареты и мандарины 0
15:22
Бизнесмен оплатил угон грузовика у конкурента в Горном Алтае 0
15:11
Китайский язык и математика на выбор: что изменилось в ЕГЭ 2019 года 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.