Снег и резкое похолодание ожидается в Алтайском крае в пятницу, 25 января, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

Осадки ожидаются на большей части территории, местами возможна метель, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -6...-11 градусов с похолоданием в течение дня, в северо-западных районах будет -15...-20 градусов.

Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -7...-9 градусов с похолоданием к концу дня до -18 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.