СМИ: в Минэкономики жестко раскритиковали реформу экзаменов на права

Министерство экономики подготовило негативный отзыв на проект постановления правительства об изменениях правил сдачи вождения на водительские права, сообщает "Ъ".

Ведомство привело сразу несколько причин, по которым введение объединенный экзамен по вождению вместо "города" и "площадки" может привести к дополнительным тратам.

Так, один из основных аргументов в пользу реформы была экономия времени сотрудников ГИБДД, которым придется принимать один экзамен вместо двух.

Экономисты же оказались совершенно противоположного мнения — загруженность работников и длительность проверки знаний только вырастет.

Так, в 2017 году проведено 4,6 млн экзаменов (2,23 млн — на автодроме, 2,38 млн — в городе). В среднем, на одного кандидата на водительское удостоверение пришлось 5,6 пересдач. Только 44% удалось с первого раза получить положительную оценку на площадке и 34% — за ее пределами.

При этом сдав одну часть, но не осилив другую, "двоечник" пересдавал только тот из двух этап вождения, что ему не удался. С учетом реформы продолжительность экзамена увеличится, равно как и его сложность, следовательно, в прямой пропорции изменится и количество пересдающих, и нагрузка на инспекторов.

Следующим аргументом стал тот факт, что на оснащение автодромов в соответствии с реформой 2016 года автошколы потратили в общей сложности не менее миллиарда рублей. Если автодромы больше не понадобятся, то собственники площадок не окупят средства, вложенные в их апгрейд.

Также МЭР обращает внимание на сложные элементы вождения, которые в городских условиях могут вызвать аварийные ситуации и ухудшить обстановку на дорогах.

А места в городе для отдельных маневров и вовсе найти очень сложно. В качестве примера приводится упражнения с "КамАЗом", требующие 70-метровое пространство.

Вызвало сомнения специалистов и влияние нового экзамена на объективность оценки критериев, по которым судят о навыках и знаниях претендентов на роль водителя. Если на площадке все четко прописано, то в едином испытании повышается субъективный фактор, считают эксперты.

В связи с этим настоятельно рекомендуется не проводить реформу, пока ее не протестируют в рамках эксперимента. А до этого времени Минэкономики советует не менять существующие правила и порядки.