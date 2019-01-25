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Агентство недвижимости "ЦИАН" подготовил рейтинг регионов России с самыми высокими ценами на квартиры в строящихся жилых комплексах. Восьмое место в рейтинге занял ЖК "Центральный", который расположен за Дворцом спорта и зрелищ в Барнауле. 14-этажное здание возводит ООО ПСК "Строительная Перспектива" и самая дешевая квартира там стоит в районе 5 миллионов, а самая дорогая, площадью 234 квадратных метра, обойдется вам в 23,4 миллиона.

Для данного рейтинга были отобраны проекты, в которых по состоянию на вторую половину января 2019 года продолжаются строительные работы. В каждом из регионов страны был выбран самый дорогой объект, стоимость которого и определила позицию субъекта в рейтинге.

Как показало проведенное исследование, во многих субъектах федерации максимальные ценники на первичном рынке дорогого жилья сопоставимы со стоимостью небольших квартир бизнес-класса в Москве. При этом за цену самой дорогой квартиры в строящемся доме в столице можно приобрести остальные 19 лотов из топ-20 регионов России с самыми высокими ценами в новостройках.

Строительство ЖК "Центральный" рядом с площадью Сахарова в самом центре Барнаула неоднократно вызывало неоднозначную реакцию у горожан. Очевидно, что высотка портит исторический облик данной части краевой столицы и не вписывается в архитектурный ансамбль. Несмотря на это, власти Барнаула дали разрешение на строительство данного здания.