Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 330 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 21 миллион рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье в пяти уровнях расположено в закрытом охраняемом поселке. Имеется мансарда площадью 50 квадратных метров, просторный погреб.

В цокольном этаже находится большой каминный зал, бильярд-теннис, сауна, душевая кабина, санузел, хозблок.

На первом этаже расположены кухня-гостиная с камином, холл, коридор, гостевой санузел, хозяйственная комната, зимний сад из клееного бруса с панорамным остеклением, выход на площадку барбекю.

На втором этаже – холл, две спальни, санузел с ванной, большой застекленный балкон.

В доме выполнен дизайнерский ремонт из натуральных отделочных материалов.

На участке площадью 14 соток вымощены площадки для двух авто, имеются зоны отдыха и барбекю. На территории растут сосны, ели, плодоносящие яблони, груши, есть альпийская горка.