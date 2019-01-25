Планирование в жизни современной женщины имеет огромное значение. Относится это и к уходу за собой.

Индивидуальный бьюти-план предполагает список обязательных процедур в зависимости от нескольких факторов: возраста, образа жизни, состояния здоровья, а также и времени года.

Клиника эстетической лазерной медицины "ЕВРОСТИЛЬ" объявляет о разгаре сезона СО2 лазера.

Кто-то еще осенью обнулил свой бьюти-план и начал новый. А кто-то решил так: новый год – идеальное время для начала нового цикла процедур.

Так или иначе, но именно с фракционного лазера начинаются все волшебные преображения.

Лазер позволяет:

– запустить процессы синтеза собственного коллагена и эластина;

– стереть мелкие морщинки и сократить более крупные;

– сузить поры;

– осветлить пигмент;

– сократить кожный лоскут – лифтинг-эффект.

Для каждого возраста имеется свой режим СО2 лазера:

процедура "на выход" – "Кожа – эффект фотошопа" (без периода реабилитации);

лазерный пилинг (сниженный период реабилитации – 1-2 дня);

лазерная шлифовка, она же фракционное лазерное омоложение (обновление глубоких слоев кожи, реабилитация 5-7 дней).

В честь Дня студента клиника эстетической лазерной медицины "ЕВРОСТИЛЬ" приготовила суперпредложение: лазерная шлифовка постакне всего за 5000 рублей. Акция действует только до 2 февраля 2019 года.

Кстати, фракционное лазерное омоложение выполняется не только на лице. Можно значительно улучшить кожу шеи, декольте, рук, живота и ягодиц.

Лицензия ЛО-22-01-004 604 от 30 июня 2017 года.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

ООО "КЭЛМ ЕВРОСТИЛЬ"

г. Барнаул, ул. Анатолия, 35 А

Телефон: 8 (3852) 535-533

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00

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