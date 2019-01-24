Идею Милонова о памятках для велосипедистов поддержала ГИБДД

ГИБДД поддержала идею депутата Госдумы Виталия Милонова о памятке для велосипедистов, в которой будут прописаны основные правила поведения велосипедиста как участника дорожного движения, сообщает RT.

Ранее Милонов предложил обязать продавцов велосипедов выдавать покупателям памятки с Правилами дорожного движения.

"По результатам рассмотрения данного обращения В.В. Милонову направлено письмо о готовности принять участие в разработке текста памятки велосипедиста", — отметили в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что готовы помочь направить предложение в Минпромторг России.

В прошлом году Милонов предлагал ввести тест на знание ПДД для велосипедистов старше 14 лет. По его данным, почти 90% аварий с участием велосипедистов на дорогах происходят из-за несоблюдения правил.