Барнаульский приют для животных "Ласка" просит горожан сброситься на приобретение автомобиля. Об этом сообщают в самом приюте.

Для покупки автомобиля, его оборудования для перевозки животных и оформления яркой аэрографией приюту потребуется 350 тысяч рублей. Деньги ищут через краудфандинговую платформу Planeta.ru. Средства планируется собрать к 18 февраля – дню рождения приюта.

"Ежедневно специалистам приходится выезжать на вызовы по отлову безнадзорных животных. Ранее мы брали в аренду автомобиль, но сейчас его необходимо вернуть. Также практически каждый день приходится возить питомцев в ветеринарные клиники (на стерилизации, операции, осмотры, лечение). Каждый раз приходится искать автоволонтеров, и не всегда удается их найти... Многие такси возить животных отказываются. Наличие собственного автомобиля решило бы все перечисленные проблемы", – рассказала завприютом Софья Куликова. Люди, сделавшие пожертвования, могут получить символическую награду: календарь, сувенир с эмблемой приюта и другое. Также они смогут придумать кличку животному, поступившему к нам недавно, или заказать экскурсию по приюту, а также катание на лошадях и собачьей упряжке.

На момент публикации проект собрал 3400 рублей.