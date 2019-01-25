Попытки лишить полномочий депутатов сельского уровня за незначительные ошибки в декларациях – это пренебрежение к местному уровню власти. Такое мнение в беседе с журналистами высказала глава Алейского района, руководитель Совета Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" Светлана Агаркова.

По её словам в Алейском районе такая проблема есть в двух сельсоветах. Прокуратура нашла неточности в декларациях депутатов в селе Безголосово и поселке Алейском. Депутаты не согласны сдавать мандаты добровольно и будут отстаивать своё право на деятельность в суде.

"Они никого не обманывают. Там крохи же. Кто-то забыл небольшие платежи по земельной доле, кто-то больничный включил в расчет, а его не надо было включать. Что, их за это в суд вести? Ну нет у нас латифундистов и владельцев "крузеров", — сказала Светлана Агаркова.

По её мнению, депутаты местного уровня вообще не должны подавать декларации. Сейчас в селе или районе и так трудно найти здравомыслящих людей, которые согласятся заниматься общественной работой в виде депутатства.

"Это пренебрежение к местному уровню власти. У нас на районном уровне никто зарплату не получает из депутатов, что уж про сельский говорить. Да, закон есть и его надо выполнять, но показатели деятельности по борьбе с коррупцией должны не в сельсоветах формироваться", – добавила глава района.

Напомним, по закону обнародовать сведения о доходах должны депутаты всех уровней. Но только меры наказания за неточности и ошибки несоизмеримы. Депутатов Госдумы или региональных парламентов за забытые доходы и недвижимость можно "пожурить" на уровне самого законодательного органа, без доведения дела до суда. А вот депутатов сел, районов и городов прокуратура имеет право лишать мандатов через суд.

Сейчас по всему краю идет кампания по выявлению ошибок, некоторые сельские депутаты из-за этого уже сложили полномочия. В Барнауле и Бийске проходят суды по нескольким народным избранникам.