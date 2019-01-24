Самую полезную для здоровья рыбу назвал глава Росрыболовства

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал в интервью "Российской газете", что обитающий в сибирских озерах боганидский голец признан самой полезной рыбой во всем мире.

Ранее выводы об исключительной полезности боганидского гольца сделали красноярские ученые на основании проведенных исследований.

"Заключение наших коллег из Российской академии наук заслуживает внимания", — отметил Шестаков.

Мясо сибирских рыб богато омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, обладающими благотворным воздействием на организм человека.

Шестаков добавил, что гольцы недоступны массовому потребителю из-за своей небольшой численности, и посоветовал обратить внимание на другие ценные виды рыбы. В качестве примера он привел сардину иваси, которая незначительно уступает гольцу по содержанию омега-3.