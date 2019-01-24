Лучшие средства для мытья посуды назвало Роскачество

Специалисты Роскачества провели исследование, которое определило лучшие средства для мытья посуды на российском рынке.

В ходе экспертизы оценивались моющая способность, расход средства и его безопасность. Всего проверке подверглись гели и концентраты 45 наиболее распространенных марок. Их стоимость варьируется от 14 до 600 рублей.

По итогам лабораторных испытания выяснилось, что требованиям действующих норм и опережающего стандарта Роскачества соответствуют средства 10 брендов: Fairy, Sarma, Sodasan, Amway, AOS, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic и Bon Sai.

Больше всего посуды, как показал "тарелочный тест", отмывают средства Amway, Fairy, Sarma и Sodasan. Меньше — "Радуга", Smart, "Минута", Help, "Красная цена" и "Каждый день". При тестировании использовали раствор из одного грамма моющего средства на литр воды.

Проанализировав состав средств, специалисты пришли к выводу, что все взятые для исследования образцы нетоксичны и не раздражают кожу рук. Кроме того, они соответствуют нормам ГОСТа по уровню кислотности.

Экспертиза помогла доказать несостоятельность нескольких мифов о моющих средствах. В частности, о зависимости качества от густоты и количества образующейся пены. Несправедливым является и утверждение о токсичности всех средств для мытья посуды китайского производства. Качество российских продуктов этого рода подтвердилось: из десяти лидеров рейтинга семь производятся на территории РФ.