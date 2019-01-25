Юбилейная лыжная эстафета за призы "Алтайской правды" пройдет в Барнауле 9 февраля. Традиционный зимний праздник состоится уже в 75-й раз.

Участники соберутся на лыжной базе по адресу: Широкая просека, 15. В 10:30 состоится парад открытия. Затем на старт выйдут лыжники из городских спортклубов, предприятий Барнаула, ветераны старше сорока лет.

На 14:00 запланированы эстафеты учеников городских школ, ДЮСШ, команд детских домов, школ-интернатов.

Организаторами праздника выступают официальное краевое издание "Алтайская правда", министерство спорта Алтайского края, городской комитет по физкультуре и спорту, комитет по образованию Барнаула, краевая федерация лыжных гонок.