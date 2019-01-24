Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщинам старше 29 лет, родившим первого ребенка, не важны выплаты на него, сообщает "РИА Новости".

Депутаты Новгородской областной думы в среду, 23 января, приняли закон, который предусматривает выплаты в размере 100 тысяч рублей матерям, родившим первого ребенка в возрасте до 29 лет включительно. Эти средства могут быть израсходованы на покупку жилья либо на выплаты по кредиту на его приобретение. Под действие закона попадают родители детей, родившихся после 1 января 2019 года.

Писарева, комментируя возрастной ценз, выразила точку зрения, что женщины более старшего возраста нуждаются в выплатах на первого ребенка в меньшей степени, чем молодые матери.

"Мы вносим самую высокую (планку) — не 24, а 29 лет, и, конечно, понимаем, что женщине, которой за 30, наверное, никакие деньги уже не нужны, потому что, действительно, женщина идет осознанно на этот шаг", — сказала Писарева.

Она подчеркнула, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "малыш, которого они будут любить" важнее, чем деньги. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс, поскольку получается, что женщины, родившие первого ребенка после 30 лет, не нуждаются в государственной поддержке.

"Деньги нужны всегда и всем. Здесь фраза вырвана из контекста, когда говорится, что для женщин в 30 лет и старше... самое важное — это малыш, который рождается в семье. И, наверное, женщина не смотрит на деньги, и... говорит, что мне не нужно ничего, лишь бы был ребенок, которому я могу дарить материнскую любовь и испытать великое счастье материнства", — пояснила Писарева.